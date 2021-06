După ce a fost surprins de mai multe ori în compania unei tinere make-up artiste, Pepe (41 de ani) a confirmat noua relație. Yasmine Ody (26 de ani) și solistul se cunosc încă din vremea în care Pepe era căsătorit cu fosta soție, Raluca (28 de ani). Pepe și Raluca au divorțat în februarie 2021 și au împreună două fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani).

Pepe a confirmat noua relație. Ce părere are fosta lui soție, Raluca

„În primul rând, noi am pus fotografii pe Story în care apărem împreună, înainte să dea presa. Dacă suntem un cuplu? Nu, că eu mă sărut cu toată lumea… Ce întrebare e asta? Eu sunt bine acum, mulțumesc foarte mult.

Am hotărât să nu mai dau declarații despre viața mea personală, pentru că știu cum e. Peste cinci luni, declarațiile astea sunt sucite și scoase din context, iar eu nu mai vreau asta. Dacă voi avea ceva mai mult de spus, o voi face pe canalul meu de Youtube”, a declarat Pepe pentru WOWbiz.

Totodată, pe Instagram, în timp ce se afla alături de Yasmine în mașină, Pepe a mai spus: „Salutare, am tot apărut în presă și am fost sunat de jurnaliști care au întrebat dacă sunt în relație cu o fată Yasmine. Nici nu știu cum arată, chiar nu vreau să spun. Pe bune, te duci într-un club, te săruți și tu cu cineva și pac, știre. Poate că nu e cazul, sunt liber să fac ce vreau”.

Ulterior, Raluca a declarat pentru Playtech: „Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenție, aproape în permanență. Așa este el construit și cred că așa și trebuie înțeles!”.

„Eu am pus punct. Lucrurile nu mai funcționau de foarte mult timp în căsnicia noastră și m-am gândit foarte bine la ce e de făcut. Am luat greu acea decizie, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere.

Fiecare dintre noi avem acum viața noastră dar, așa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunați, care se vor bucura mereu de toată căldura și de toată atenția noastră!”, mai declara Raluca la începutul anului 2021, după despărțirea de solist.

Ce spunea Pepe despre relația cu soția lui la începutul anului 2020?

„Cred că în orice cuplu există, la un moment dat, o tensiune. Nu pot să spun că am familia și relația perfectă. Poate ne-am certat cu siguranță și noi și am regretat ulterior după ceartă. Ori că am spus eu ceva ce nu a trebuit, ori că a spus soția mea, dar am știut să trecem peste și să ne cerem scuze instant.

Dar sunt unii care țin ranchiună și, dacă nu te întorci puțin și nu îți asumi vina și o ții în continuare acolo, s-ar putea ca, la un moment dat, să pună capăt unei relații frumoase. Doar așa din ambiție sau de la prea mulți nervi”, mărturisea artistul cu un an în urmă.

