Viviana Sposub (22 de ani) formează din toamna anului 2020 un cuplu cu actorul George Burcea (32 de ani). Perechea s-a cunoscut pe platourile de filmare ale competiției Ferma.

După retragerea Lorei, Viviana și-a reluat activitatea în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, unde face parte din „gașca verii”.

Din gașcă au mai făcut parte Theo Rose, Sore, Sebastian Coțofană și Mădălina Petre alias Veverița. După prima săptămână în noua formulă, Sore i-a cedat locul ei lui Jorge.

Este Viviana Sposub pregătită să devină mamă? Ce a spus vedeta TV despre sarcină

Într-una dintre edițiile recente ale emisiunii TV, Viviana a vorbit despre sarcină. Înaintea primei emisiuni găzduite de gașcă, Viviana s-a filmat în culise alături de George Burcea.

După ce s-au sărutat, Viviana a arătat camerei un test de sarcină, apoi a spus: „Am emoții!”. Pe videoclipul postat la Story, Viviana a mai scris: „Emoțiile de azi dimineață”.

Vorbind cu antrenoarea de fitness Beatrice Olaru, Viviana mai a spus de curând: „Vreau să aflu mai multe secrete.

Vreau să știu și eu, în caz că mă gândesc în curând să devin… Vreau să-mi arăți cum trebuie să acționezi după ce ai născut ca să revii la forma inițială”.

Cu doar câteva zile înaintea acestor declarații, Viviana și George au ieșit la cumpărături în timp ce ploua, Viviana mărturisind: „Am venit la cumpărături pe ploaie pentru că suntem niște romantici incurabili”.

Imediat apoi, George se aude întrebând: „Ce ai la burtică, iubita?”. Viviana a mutat apoi camera către burtică, a atins-o și a întrebat și ea: „Ce am?”.

În august 2019, Viviana spunea: „Cu siguranță [îmi doresc copii], cât mai repede. Îmi doresc cinci copii. Dacă o să fiu mega bogată, o să fac cinci”.

În timpul show-ului Ferma, Viviana a mărturisit că ea crede că va avea un drum lung alături de iubitul ei, iar un alt concurent, Andrei Stoica, a intervenit: „George este un băiat extraordinar, plus vine la pachet și cu copii. Nu trebuie să te mai chinui tu”.

Viviana a completat: „Da, o să fiu mamă vitregă. Nu o să mă chinui eu să fac copii, am direct. Am două fetițe sănătoase, frumoase. Doamne, să trăiască!”. În toamna anului 2020, întrebată dacă o deranjează că George are copii, Viviana a răspuns:

„Doamne, cum să mă deranjeze? Sunt doi copii foarte frumoși. Sunt două fetițe extraordinare despre care George mi-a tot povestit și în timpul Fermei și după Fermă. Nu mă deranjează. Fiecare vine cu trecutul său”.

