Viviana Sposub (22 de ani) și George Burcea (32 de ani) s-au cunoscut pe platourile de filmare ale competiției Ferma, unde și-au și început relația, în toamna anului 2020. În prezent, George filmează un nou proiect.

Viviana Sposub și mama ei, cele mai mari susținătoare ale lui George Burcea

„Am venit să-l văd pe Burcea la filmare. Filmează pentru un film și eu sunt fana lui numărul 1. Aici, toată lumea stă pentru el. Am fost exact ca o fană din-aia stalkeriță. Am văzut în story-urile lui exact unde era, am luat taxiul și am venit să-l susțin. A venit și mama pe set pentru a-l susține pe George”, a dezvăluit Viviana în mediul online.

În februarie 2020, actorul a fost prins la volan după ce consumase substanțe interzise, mai precis cocaină. „Poliția Ilfov nu «m-a filat mult timp» așa cum au scris «genialele» ziare sau cum IPJ a dat comunicat (cred), ci au fost informați de Andreea [Bălan]. Spun asta pentru că eram de față când s-a întâmplat acest lucru.

Tot acolo eram și când mi s-a cerut politicos să eliberez «platoul de filmare». Andreea știa că eu am consumat substanțe. De unde? Și-a însușit telefonul meu de multe ori când eram în lumea viselor, apoi a început să întrebe în dreapta și-n stânga”, a scris George Burcea în martie 2020, în mediul online.

Procurorii au finalizat ancheta în cazul său și l-au trimis pe actor în judecată. Procesul va începe după ce judecătorii vor stabili legalitatea de urmărire penală, relatează WOWbiz.

Dosarul este încadrat în articolul 336 NPC, care prevede pentru persoanele „aflate sub influența unor substanțe psihoactive, care conduc un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere” pedepse de 1 până la 5 ani de închisoare sau amendă.

Astfel, Burcea ar putea primi o pedeapsă asemănătoare cu cea dată șoferilor prinși la volan cu o „îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”.

„Am avut un moment în care eram destul de pierdut emoțional din cauza problemelor de acasă, dar de acolo și până la dependență, cum a scris presa, e cale lungă. Poliția știa acest lucru de la Andreea, nu că m-ar fi filat, cum s-a scris de nenumărate ori.

Punctul culminant al separării a fost anul trecut, când încercând să fac această carte, mi s-a spus că proiectele mele sunt de rahat, mici și nesemnificative, iar ale ei sunt de 50 de ori mai mari decât ale mele. Atunci știam că de acolo și până la despărțire nu mai este decât un pas de pitic”, a mai spus actorul în primăvara anului trecut.

George a fost căsătorit cu artista Andreea Bălan (36 de ani). Fostul cuplu s-a separat în martie 2020 și are împreună două fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (2 ani). Înaintea relației cu actorul, Viviana a format un cuplu cu Ionuț Rusu, un cunoscut vlogger/comediant român.

