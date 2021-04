Nelu Ploieșteanu a încetat din viață la vârsta de 70 de ani, pe 2 aprilie 2021. Celebrul interpret de muzică lăutărească era infectat cu noul coronavirus și se afla de la jumătatea lunii martie internat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca din București. Familia regretatului artist vrea să dea unitatea medicală în judecată.

„Starea lui de sănătate se agrava pe zi ce trecea. Ne suna pe video-call și ne spunea că se sufocă. În timp ce vorbeam cu el mi s-a făcut rău și am căzut pe jos inconștientă. Inițial a refuzat tomograful, dar am insistat eu să mergem la spital. Făcea febră și se simțea pe zi ce trecea mai rău.

Un medic a văzut că are saturația de oxigen mică și nu a acționat. Infirmierele au vrut să-i ia telefonul. A întrebat de pachet și o infirmieră a început să țipe la el. Mi-au dat o sacoșă cu ceaiurile și medicamentele nedesfăcute după o săptămână. Vreau să se facă dreptate!”, a declarat Elena Ploieșteanu la Antena Stars, potrivit Spynews.

Familia lui Nelu Ploieșteanu vrea să dea în judecată spitalul în care artistul a fost internat

„Mă suna și mă întreba dacă i-am luat medicamentele fiindcă nu ajunseseră. Deci era ceasul 17:00 și pachetul lui nu ajunsese, din moment ce fata la 13:00 a ajuns cu pachetul. Între timp, intră o infirmieră. [Nelu] i-a spus că ar fi trebuit să primească un pachet. A țipăt la el că a primit pachet, câte pachete mai vrea?!

El fiind cu căștile în ureche, eu am început să țip. El a lăsat capul în jos și mi-a spus: «Mă sufoc, mă sufoc!»”, a continuat. „Din cauza lor am ajuns la spital. Am căzut jos inconștientă, mi-am spart capul în două părți. Fata a chemat salvarea, m-a cusut, am stat până la 5 dimineața și m-a adus salvarea acasă.

Vreau să se facă dreptate! L-am dus pe picioarele lui și ultimele cuvinte pe care mi le-a spus au fost: «Ce mă fac eu fără tine, că ăștia mă omoară aici?!»”, a mai spus Elena Ploieșteanu. „A fost lăsat ca un câine acolo. Era o singură asistentă care doar îi regla oxigenul! De ce l-au umilit în halul ăsta? De ce și-au bătut joc de el?”

Una dintre fiicele perechii, Aneta Gavrilă, a declarat pentru Fanatik.ro că vrea să dea în judecată conducerea spitalului. Elena și Nelu Ploieșteanu au avut 5 copii, 4 fiice și un fiu. Băiatul lor, Mihăiță, s-a stins din viață la doar 32 de ani, în anul 2018. Medicii l-au diagnosticat cu tetrapareză spastică și encefalopatie la doar 2 luni.

Foto: Libertatea.ro