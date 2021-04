După 1 an și 9 luni, mama Cristinei Ciobănașu (24 de ani) a revenit în România. Actrița și fratele ei, Tudor, au mers acasă pentru a-și revedea mama. „S-a întors mama în sfârșit în țară, după 1 an și 9 luni în care nu am văzut-o. Am venit acasă”, a spus Cristina pe Instagram.

Cristina Ciobănașu, revedere emoționantă cu mama ei, după 1 an și 9 luni

În dreptul unui videoclip în care-și îmbrățișează mama, actrița a mai scris: „După 1 an și 9 luni, în sfârșit, ne-am strâns în brațe 🤗❤️ #mama”. Deși nu s-au mai văzut de aproape 2 ani, Cristina și fratele ei au revenit în București după doar 2 zile petrecute alături de mama lor.

Imagini găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

„Gata și vizita acasă. Am reușit două zile să fugim de la muncă amândoi. Ne întoarcem, fratele meu intră în tura de noapte azi și eu mă întorc în timp util încât să pot urmări episodul din seara asta în București. Nu uitați, [serialul] Adela, 20:30, pe Antena 1”, a mai spus Cristina în mediul online.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Cristina Ciobănașu a devenit cunoscută publicului român în urmă cu mai bine de 10 ani, în cadrul emisiunii-concurs Dansez pentru tine. Atunci, actrița și fratele ei locuiau cu bunica lor într-o singură cameră. Pentru ei au dansat artistul Alex Velea și Cristina Stoicescu.

După ce i-a urmărit povestea, directoarea de programe Ruxandra Ion a adoptat-o. Astfel, Cristina s-a mutat din Botoșani în București. În prezent, actrița joacă în serialul Adela. În 2008, la scurt timp de la mutarea în București, Cristina a fost distribuită în serialele Îngerașii, Aniela și Iubire și Onoare.

Timp de patru sezoane, actrița a apărut în serialul Pariu cu viața, difuzat de Pro TV. A continuat apoi cu O viață nouă, continuarea seriei Pariu cu viața. Cristina a mai jucat în serialele Fructul oprit și Sacrificiul.

Citește și:

Dan Capatos a avut grave probleme de sănătate: „Am fost paralizat pe partea stângă”

Larisa Udilă, în lacrimi după infectarea cu COVID-19: „Am rămas cu o tuse destul de puternică”

Andreea Bănică, aspru criticată de Iulia Albu: „Nu este nimic mai de prost gust”

Pe 1 februarie 2021, Cristina și actorul Vlad Gherman (27 de ani) au confirmat că s-au despărțit după o logodnă de 2 ani și jumătate și o relație de 9. „Noi când ne-am cunoscut eram foarte tineri.

Din acel moment am făcut cam totul împreună. Am lucrat și jucat împreună, iar undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi”, au declarat despre despărțire.

Cristina a dezvăluit ce a făcut cu inelul de logodnă primit de la Vlad. „Nu cred că inelul în sine era cel care conta cu adevărat, cât ce a reprezentat momentul în care m-ai cerut de soție.

Va rămâne în inimile noastre unul dintre cele mai frumoase momente petrecute împreună. Inelul l-am pus într-o cutie cu amintiri, cutia noastră cu amintiri comune. Atunci când vom simți nevoia să ne readucem aminte o să fie acolo”, a spus Cristina Ciobănașu, potrivit Spynews.

Foto: Instagram