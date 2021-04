În cadrul rubricii Marțea Neagră cu Iulia Albu, din emisiunea La Măruță, Iulia (39 de ani) a comentat două fotografii cu Andreea Bănică (42 de ani). Imaginile analizate au fost surprinse în Kenya, unde solista a mers în vacanță.

Andreea Bănică, aspru criticată de Iulia Albu: „Nu este nimic mai de prost gust”

„E Săptămâna Mare, avem voie să spunem ceva de rău? Eu cred în Dumnezeu. (…) Andreea Bănică a fost în Kenya, acolo este foarte nepoliticos să fii sumar îmbrăcată, să ai părul lăsat liber și este nepoliticos să pui mâna, să fii atât de aproape de cineva”, a spus Iulia despre prima imagine. În fotografie, Andreea are mâna dreaptă așezată pe umărul unui bărbat.

„Se vede, de fapt, din atitudinea jenată a domnului lângă care a ales să se pozeze. Mi se pare jenant și textul din descriere [Voi ce spuneți? Mă place?]. Eticheta nu este doar cea de pe haine, ci și ceea ce facem când suntem într-o situație în care trebuie să respectăm anumite reguli.

Se vedea că omul nu se simțea confortabil. Mi se pare bine să țineți cont de regulile locale, să citiți când mergeți într-o destinație, să vedeți obiceiurile locului”, a spus Iulia Albu.

„În cealaltă imagine e cu fiica ei, Andreea fiind în iarbă cu tocuri înalte. Nu este nimic mai de prost gust decât să te pozezi pe iarbă cu tocuri. Vă dați seama ce se întâmplă cu acele tocuri. În primul rând, puteți să le distrugeți. Se umplu de noroi. Nu este deloc elegant. Nu este deloc ceva de lăudat”, a mai spus Iulia.

„Eu apreciez că încerci să faci conținut mai de calitate în ultimul timp, dar încearcă puțin mai mult. O să vezi, o să-ți iasă pentru că tu ești o fată deșteaptă”, a încheiat fashion editorul.

Andreea și managerul Lucian Mitrea sunt căsătoriți din anul 2008. Cuplul are împreună doi copii, o fiică și un fiu, Sofia (10 ani) și, respectiv, Noah (3 ani).

În continuarea aceleiași rubrici, Iulia a comentat două fotografii cu Oana Roman (45 de ani), imagini surprinse în Egipt. Cu ocazia împlinirii a 45 de ani, Oana și fiica ei, Isabela (7 ani), au mers în vacanță în Egipt. Isabela este fiica vedetei TV din fostul mariaj cu Marius Elisei (34 de ani). Cuplul a divorțat la notar în februarie 2021, după șapte ani de mariaj.

„Este adecvat îmbrăcată. Poartă un costum de baie care nu este foarte revealing, foarte decoltat. În altă ordine de idei, a fost în Egipt și acolo există anumite reguli de urmat. S-a acoperit cât de cât.

Și-a pus și pe umeri [ceva]. E important să aveți umerii acoperiți, dar este totuși la mare. Nu putea să fie într-un costum de seară cu paiete și pantaloni lungi”, a spus Iulia despre prima imagine.

„Din punct de vedere al postărilor, eu nu aș fi făcut niciodată [o astfel de postare]”, a spus despre a doua fotografie. „Da, este ok să stai așa la plajă, dar nu este neapărat ok să te pozezi în această ipostază. Nu înțeleg de ce a făcut-o.

Nu te mai poza așa, Oana, pentru că nu este ok. Încearcă să te uiți în niște reviste de modă, vezi cam cum se pozează. Nu are legătură cu câte kg are. N-are nicio legătură cu asta. Are legătură doar cu faptul că unele poziții sunt elegante și altele nu”, a încheiat fashion editorul.

