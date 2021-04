În cadrul rubricii Marțea Neagră cu Iulia Albu, din emisiunea La Măruță, Iulia (39 de ani) a comentat două fotografii cu Oana Roman (45 de ani), imagini surprinse în Egipt.

Cu ocazia împlinirii a 45 de ani, Oana și fiica ei, Isabela (7 ani), au mers în vacanță în Egipt. Isabela este fiica vedetei TV din fostul mariaj cu Marius Elisei (34 de ani). Cuplul a divorțat la notar în februarie 2021, după șapte ani de mariaj.

„Ultima zi de vacanță!”, a scris vedeta TV în dreptul imaginilor comentate de Iulia. Alături de alte trei fotografii din Egipt, Oana a mai scris: „Azi, 45. Cu liniște în suflet, iubire și multă încredere. Vă mulțumesc tuturor pentru urări și gânduri bune. Îmi faceți ziua perfectă!”.

Iulia Albu, despre Oana Roman: „Nu te mai poza așa”

„Este adecvat îmbrăcată. Poartă un costum de baie care nu este foarte revealing, foarte decoltat. În altă ordine de idei, a fost în Egipt și acolo există anumite reguli de urmat. S-a acoperit cât de cât.

Și-a pus și pe umeri [ceva]. E important să aveți umerii acoperiți, dar este totuși la mare. Nu putea să fie într-un costum de seară cu paiete și pantaloni lungi”, a spus Iulia despre prima imagine.

„Din punct de vedere al postărilor, eu nu aș fi făcut niciodată [o astfel de postare]”, a spus despre a doua fotografie. „Da, este ok să stai așa la plajă, dar nu este neapărat ok să te pozezi în această ipostază. Nu înțeleg de ce a făcut-o.

Nu te mai poza așa, Oana, pentru că nu este ok. Încearcă să te uiți în niște reviste de modă, vezi cam cum se pozează. Nu are legătură cu câte kg are. N-are nicio legătură cu asta. Are legătură doar cu faptul că unele poziții sunt elegante și altele nu”, a încheiat fashion editorul.

Oana Roman, accidentată în Egipt

„Am intrat în apă, unde am călcat într-o piatră foarte ascuțită și mi-am făcut o mare gaură în călcâi, atât de mare încât a trebuit să mă duc la doctor, aici la hotel, să mă coasă.

Ca să mă coasă acolo, a trebuit să-mi facă o anestezie locală. Nu vă puteți imagina în ce hal m-a durut. Am un mare bandaj”, a povestit Oana Roman în mediul online.

„A fost o zi agitată și dureroasă, dar sunt ok. M-am tăiat în ceva în apă și a trebuit să mă coasă. Am cinci copci. Iau pastile și nu mă mai doare atât de rău. Norocul meu este că s-a întâmplat în ultima zi.

Am putut să mă bucur de vacanță, fără să am alte probleme. A fost foarte important că am avut asigurare medicală, pentru că a acoperit toate costurile”, a mai spus vedeta TV atunci.

