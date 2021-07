Oana Roman, despre nunta cu Marius Elisei: „Nu ne căsătorim civil din nou sub nicio formă”

Prin intermediu unui InstaStory, Oana Roman a ținut să lămurească faptul că declarațiile ei dintr-o emisiune TV cu privire la evenimentul pe care vrea să-l organizeze pe 24 septembrie au fost înțelese greșit. Aceasta a spus că nu va fi vorba despre o nuntă, ci doar despre o petrecere aniversară în cinstea lui Marius Elisei.

De asemenea, fiica lui Petre Roman a dezvăluit că tot atunci va merge la biserică împreună cu tatăl fetiței sale pentru a-și reînnoi jurămintele.

Oana Roman: „Nu mergem la starea civilă să ne căsătorim din nou”

„Nu ne căsătorim civil din nou sub nicio formă, cel puțin nu deocamdată. Am spus că în septembrie e ziua lui și voi face o petrecere. Vom merge la biserică doar pentru a face o mică ceremonie de reînnoire de jurăminte, pentru că noi în fața lui Dumnezeu nu am divorțat, nu ne-am făcut o slujbă de dezlegare la biserică. (…)

Vom face o petrecere pentru a celebra acest mic eveniment și ziua lui de naștere. Sub nicio formă eu nu am vorbit despre nuntă. Nu mergem la starea civilă să ne căsătorim din nou”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021 și s-a împăcat trei luni mai târziu. Cuplul are împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 7 ani. Cei doi sunt împreună din anul 2013.

