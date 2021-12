Oana Roman a răbufnit pe rețelele de socializare: „Am crezut că fac un atac cerebral de nervi”

Oana Roman le-a povestit fanilor săi de pe rețelele de socializare o întâmplare care i-a provocat o criză de nervi. Vedeta și-a renovat casa, dar nu totul a ieșit așa cum și-a propus.

Oana Roman este extrem de deschisă cu fanii săi de pe rețelele de socializare și le povestește tot ce se întâmplă important în viața ei, inclusiv atunci când ceva o deranjează. Vedeta și soțul ei, Marius Elisei, și-au renovat recent casa, însă nu toate au ieșit așa cum și-au dorit.

Citește și: Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff, prima ședință foto de Crăciun alături de fetița lor! Ce simpatică este micuța Jacqueline

Lidia Buble, despre Cuza de la Noaptea Târziu: „Aștept să mă ceară”

Ce vedete vor participa la „Survivor 2022”

Ce diagnostic a primit Liviu Vârciu după mai multe zile de spitalizare: „M-au văzut vreo 20 de medici”

Fiica lui Petre Roman le-a dezvăluit urmăritorilor săi că era pe punctul să facă o criză de nervi din cauza unor perdelele pe care le-a comandat.

Astăzi am crezut că fac un atac cerebral de nervi. Mai aveam de pus în bucătărie perdelele pe care le-am comandat acum 3 săptămâni și îmi spunea în fiecare zi: Sunt gata în 2-3 zile. Nu au fost gata. Până când am spus că am nevoie de ele zilele astea, orice ar fi.

Mi-a spus „Ok, astăzi sunt gata” și m-au chemat să le iau. Când am ajuns mi-au spus că au fost gata, dar când le-au călcat s-au stricat de tot. Am crezut că fac o criză de isterie, le-a spus Oana Roman fanilor săi.