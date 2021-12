Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff, prima ședință foto de Crăciun alături de fetița lor! Ce simpatică este micuța Jacqueline

După o sarcină miraculoasă, Diana Pârvu se pregătește de primul Crăciun alături de fetița ei, Jacqueline. Vedeta și partenerul ei de viață, Sergiu Negoțiu Piloff, au marcat momentul printr-o ședință foto într-un decor de poveste.

Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff se bucură mai mult ca niciodată de sărbătorile de iarnă. Este primul Crăciun alături de micuța lor, Jacqueline Marie, care a venit pe lume în aprilie 2021. Emoțiile sunt cu atât mai mari cu cât în urmă cu ceva vreme, vedeta a fost diagnosticată cu edometrioză și nu i s-au dat prea multe șanse de a avea vreodată un copil. Ca prin minune, Diana a rămas totuși însărcinată și după multe încercări grele, inclusiv trecerea prin boala COVID-19 în ultima lună de sarcină, a reuși să aducă pe lume primul ei copil.

Anul acesta sărbătorim primul Crăciun cu Jacqueline. Am emoții pentru că până acum diar am visat la acest moment minunat. Totul are o încărcătură aparte pentru că de acum începem să formăm tradiții. Am dat în mintea copiilor, efectiv ne bucurăm ca niște copii de venirea sărbătorilor de iarnă, a mărturisit Diana Pârvu pentru revista Unica.