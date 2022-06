Oana Roman (46 de ani) declara recent că, la un an de la împăcare, ea și Marius Elisei (35 de ani) au probleme în cuplu. Oana și Marius sunt împreună din ianuarie 2013. S-au împăcat în iunie 2021, după ce, în luna februarie a aceluiași an, au divorțat la notar. Împreună au o fiică, Isabela Maria, în vârstă de 7 ani.

Marius Elisei, noi informații despre relația cu Oana Roman, la un an de la împăcare

Recent, Marius a postat pe Instagram: „În sfârșit am aflat de ce se fac anumite asocieri… nu zic mai multe… dar e bine că am aflat acum. Să fim sănătoși și să mulțumim în permanență”. Ulterior, întrebat dacă postarea are legătură cu relația dintre el și Oana, Marius a declarat la Antena Stars:

„Dacă voiam să se afle, spuneam exact. Am spus în mare. Nu este ceva concret. Am spus o chestie, așa mi-a venit să o spun. Nu este adresată către o persoană sau despre anumite întâmplări. Nu, nu are nicio treabă cu Oana. Este doar o constatare de-a mea. Nu este ceva care să atingă altceva. Este o simplă postare. Da, da, perfect (n.red.: merge relația cu Oana Roman). Bine, muncim, peste tot, unde găsim, loc și timp. În principiu, este muncă. Momentan, nu știu concret (n.red.: dacă/unde vor merge în vacanță)”.

„Divorțul s-a pronunțat acum un an și ceva, deci noi oricum suntem divorțați în acte din februarie 2021. Lucrurile nu merg în direcția în care eu îmi doresc ca ele să meargă. Orice ar fi, ne vom ocupa de magazin, de site, în continuare, pentru că este o sursă de venit importantă pentru familia noastră și care nu are legătură, până la urmă, cu ce relații avem noi. În rest, nu știu ce va fi, vom vedea. Eu încerc să nu o implic pe Isa, dar evident că trebuie să am niște discuții cu ea legate de lucrul acesta, fără îndoială”, a declarat Oana Roman la Unica Urban Party 2022, pentru WOWbiz.ro.

„Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic, să mă mulez, să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și că asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta. Noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu”, a declarat Oana Roman la „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.

„Eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie, din păcate. Cel puțin în ultima vreme. Probabil că este și o problemă a, nu știu, caracterului pe care îl am eu. Eu am evitat și evit în general să mă plâng sau să dezbat lucruri… Se spune că rufele se spală în familie”, a încheiat.

Foto: Instagram