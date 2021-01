Mama Oanei Roman, din nou pe mâna medicilor: „Continuă să fie complicat. O internez să-și facă investigațiile”

Oana Roman nu se confruntă doar cu probleme în viața amoroasă, dar trece prin clipe dificile și din pricina problemelor de sănătate ale mamei sale Mioara Roman.

Nu este prima oară când Oana vorbește despre problemele mamei ei, vedeta mărturisind recent că Mioara Roman are multe afecțiuni, printre care, cea mai gravă, este o formă foarte agresivă de Parkinson.

Oana spune că are de gând să o interneze pe mama ei entru ca medicii să poată face investigații mai amănunțite în ceea ce o privește. Se pare că problemele Mioarei s-au agravat chiar de sărbători.

„Mama nu a fost bine, înainte de Crăciun, deloc. Am fost cu ea la spital. A fost complicat. Continuă să fie complicat. De abia acum va face analizele, pentru că am așteptat să treacă Sărbătorile. O să o internez miercuri două zile ca să își facă investigațiile posibile, să vedem cum se va derula totul în continuare. A fost mai ok, mai stabilă de Crăciun”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

La mijlocul lunii decembrie, Mioara Roman s-a simțit foarte rău, iar Oana a chemat de urgență o ambulanță.

„Mama s-a simțit foarte rău, a trebuit să chem salvarea. Am chemat o salvare privată, pentru că altfel probabil aș fi așteptat 2-3 zile. Au venit în 45 de minute. I-au făcut un control și au hotărât să o ia la spital pentru mai multe investigații. Numai că la spital, din cauza situației cu Covid-ul, eu nu am putut să intru și mi-au spus că mă vor suna, să mă țină la curent cu starea ei. Deci prea multe vești nu am.

Norocul meu e că a venit salvarea destul de repede, eram foarte speriată de faptul că o să vină foarte greu. Avantajul că având un abonament la spital privat, lucrurile s-au mișcat puțin mai repede. Vă mulțumesc mult pentru toate gândurile. Doamne ajută!”, a mai declarat Oana Roman.

