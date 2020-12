Oana Roman, despre zvonurile despărțirii de Marius Elisei: „Uneori, în viață, trebuie să facem loc pentru a primi ceva mai bun, mai frumos”

În ultimele zile, au tot circulat zvonuri în presa mondenă au cum că Oana Roman și soțul ei, Marius Elisei, s-ar fi despărțit. Certurile dintre ei nu sunt o noutate pentru nimeni, cei doi au mai avut neințelegeri și în trecut, dar acum lucrurile par să fie mult mai serioase.

Zvonurile despărțirii lor au pornit de la o postare a Oanei în mediul online în care anunța că a încheiat colaborarea din cadrul unui proiect de familie, business care era condus chiar de soțul său.

„Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit din prima zi. Proiectul a fost pe profit din prima săptămână datorită vouă. (…) Nu a fost îndeajuns. Eu am considerat că e un proiect comun de familie, se pare că am fost singura care a gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Am hotărât să închei. Site-ul a rămas pe numele soțului meu. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie. N-a fost de ajuns. Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale, cât și personale”, spunea Oana, într-un Instastory.

Recent, Oana a ținut să redeschidă subiectul și a postat un nou mesaj prin care dă de înțeles că ea și Eisei nu mai au un drum comun.

„Dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru sutele de mesaje pe care mi le-ați trimis. Concluzia este că sunt bine. Și voi fi și mai bine pentru că am înțeles un lucru: uneori, în viață, pentru a avea parte de mai bine, trebuie să facem loc, pentru a putea primi acel bine. Probabil acest lucru trebuia să se întâmple și la mine – să fac loc pentru ca să vină ceva mai bun, ceva mai frumos, ceva care să mă împlinească mai mult. Viața merge mai departe, am un copil minunat, am multe proiecte, voi toți sunteți alături de mine, iar asta îmi dă putere”, a povestit Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.

Oana Roman și Marius Elisei formează un cuplu de mai bine de 7 ani și au împreună o fetiță, pe nume Isabela, în vârstă de 6 ani.

