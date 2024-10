Oana Roman trage un semnal de alarmă. Ce i s-a întâmplat în vacanța din Cipru: „Trebuie să aveți mare grijă”

Oana Roman a plecat într-o vacanță în Cipru alături de fiica ei, Isabela, însă în momentul în care a ajuns la hotel a avut parte de o surpriză neplăcută. Influencerița spune că a primit o altă cameră, una pentru persoane cu dizabilități și că cei din această țară obișnuiesc să le ofere turiștilor români asemenea camere.

Oana Roman, peripeții în prima zi în Cipru

Oana Roman a decis să plece într-o scurtă vacanță în Cipru împreună cu fiica ei, Isabela. Însă, încă din clipa în care a ajuns la hotel a avut parte de o surpriză neplăcută. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că nu a fost cazată într-o cameră bună, așa cum solicitase, ci în una pentru persoane cu dizabilități, care din păcate nu se ridică la nivelul unei camere normale.

Aceasta a sunat la agenția de turism și după îndelungi discuții, cei de la hotel au decis să le ofere o cameră mai bună, situată la un etaj superior.

„Agenția rezervase ce trebuia, doar că aici ne-au dat o cameră care nu se putea… Din ce am înțeles de la alți români cu care ne-am întâlnit aici, se pare că este o practică să dea unora dintre români camerele de la parter care sunt pentru persoane cu dizabilități și care nu sunt la fel cu cele de sus, din păcate. Cei de la agenție s-au agitat și au făcut în așa fel încât să se rezolve problema, dar trebuie să aveți mare grijă când rezervați, să verificați și să spuneți că nu vreți cameră pentru persoane cu dizabilități”, a afirmat Oana Roman pe Instagram.

Influencerița, nemulțumită de personalul hotelului

De asemenea, Oana Roman s-a arătat nemulțumită de personalul hotelului cu care spune că se comunică greu și care nici nu și-au cerut scuze pentru situația creată.

„Într-un final am reușit să primim o cameră ok. S-a rezolvat problema, dar a început cu stângul totul și nu din cauza agenției, ci din cauza celor de aici. Pe scurt, serviciile scârțâie, personalul nu este ok, comunică foarte greu și nu au fost în stare măcar să își ceară scuze. Nu știu să vorbească, nu știu să comunice. Hotelul este ok dacă nimeriți camera potrivită”, a mai spus influencerița în mediul online.

După ce situația s-a rezolvat, Oana Roman și fiica ei s-au împrietenit cu o altă familie cu care au ales să își petreacă timpul. Cele două au mers la plajă, unde s-au bucurat din plin de vremea bună și apa mării.

