Ce semn a primit Oana Roman la de regretata ei mamă, Mioara Roman. Isabela a fost cea care și-a dat seama că bunica ei le-a ajutat

Oana Roman a primit un semn de la regretata ei mamă, Mioara Roman, care a încetat din viață în luna februarie a acestui an. Fiica vedetei, Isabela, chiar a simțit prezența bunicii ei, ea fiind cea care a realizat că au fost ajutate de cea pe care o alinta „Mia”.

Mioara Roman a încetat din viață la finalul lunii februarie 2024, însă continuă să trăiască în amintirile și sufletul fiicei sale, Oana, și a nepoatei ei, Isabela. Zilele trecute, influencerița a avut parte de o experiență emoționantă, care i-a demonstrat că mama ei este în continuare alături de ea. Întâmplarea a fost povestită de fiica lui Petre Roman, pe rețelele de socializare.

Potrivit Oanei Roman, în rumă cu ceva timp și-a pierdut pașaportul. După ce l-a căutat ore întregi alături de fiica sa, l-au găsit într-un loc în care mai căutaseră deja de câteva ori. Influencerița și fiica ei au considerat că Mioara Roman a fost cea care le-a ajutat.

„Am venit chitită la etaj și am deschis o cutie în care căutase Isa de două ori, și eu de două ori. Am deschis capacul de la cutie și am găsit pașaportul înăuntru. Nu-l găsiserăm, nici eu, nici ea, deși căutasem de două ori fiecare. Și Isa a ajuns la concluzia că Mia ne-a ajutat, adică mama. Și a zis Isa că mamei trebuie să-i mulțumim, că datorită ei am reușit să-l găsim. Și povestea nu este gata”, a povestit Oana Roman pe Instagram.

Într-un alt sertar în care Oana își căutase pașaportul, Isabela a găsit o cutie de bomboane care erau preferatele bunicii ei.

„Într-un sertar în care căutasem eu astăzi de nebună pașaportul și nu-l găsisem, dar scosesem absolut tot din sertar, era o cutie din aceste bomboane. Și Isa acum seara, după ce am găsit pașaportul am deschis această cutie. Aceste bomboane îi plăceau foarte mult mamei mele, și mai ales îi plăceau acelea verzi, care sunt cu alune. Și în acea cutie era o singură ciocolată din aceasta verde, cum îi plăcea mamei mele. Restul erau câte două, doar aceasta mai era una singură. Și Isa a spus că trebuie să i-o punem mamei aici, unde îi aprind eu lumânarea”, a mai spus Oana Roman.

Care a fost ultima dorință a Mioarei Roman

Mioara Roman a încetat din viață în februarie 2024. La scurt timp după decesul mamei sale, Oana Roman a dezvăluit că Dumnezeu i-a îndeplinit ultima dorință: aceea de a se stinge în somn.

„La ora 1 noaptea a decedat practic în somn. Așa cum și-a dorit. În liniște și fără dureri. A făcut stop cardiac și au resuscitat-o, dar fără succes. A plecat liniștită. În pace și așa cum și-a dorit. Mereu a spus că vrea să moară în somn. Și Dumnezeu i-a împlinit dorința. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace. Va fi acum alături de părinții și sora ei”, spunea atunci influencerița.

Cine a fost Mioara Roman

Mioara Roman s-a născut pe 19 aprilie 1940 și a profesat în jurnalism și învățământ. Timp de 17 ani a lucrat la Radio București Internațional ca șefă a secției arabă. Totodată, a fost profesor universitar de Limba arabă.

Captivată de cultura arabă, Mioara Roman a avut realizări importante în mediul academic și a interacționat și intervievat personalități importante precum președintele egiptean Hosni Mubarak și fostul rege Hussein al Iordaniei.

Catinca Roman, fiica cea mare a Mioarei Roman, a mărturisit că mama ei a regretat că nu și-a dat doctoratul și nu a ajuns mai sus în cariera sa.

„Da, am regretul că pe timpul vieții nu și-a atins adevăratul potențial. Pentru că a fost o femeie extrem de inteligentă și de cultivată. Din cauza unor circumstanțe, unor conjuncturi, n-a avut posibilitatea să meargă cel mai sus. Cred că avea mult mai multe posibilități. A avut un regret foarte mare că n-a reușit să-și dea doctoratul. Cred că putea să fie mentor în continuare pentru multe generații, așa cum a fost un timp destul de îndelungat. Cred că putea să-și refacă viața…”, spunea Catinca în timpul unei emisiuni televizate.

