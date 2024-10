Adela Popescu și Radu Vîlcan, Crăciun în casă nouă, după vacanța din Laponia: “Sper să facem un brăduț, să ne bucurăm de casa de la Șușani” | Exclusiv

Adela Popescu și Radu Vîlcan vor să petreacă sărbătorile de iarnă în casă nouă. Cei doi trag tare să termine de amenajat vila pe care și-au făcut-o în Șușani.

Adela Popescu și Radu Vîlcan și-au făcut casă la Șușani

Adela Popescu și Radu Vîlcan sunt pe ultima sută de metri cu noua casă pe care și-au construit-o în Șușani, localitatea natală a actriței. Chiar lângă casa părinților ei, cei doi s-au apucat să ridice o vilă, deși inițial au pornit de la ideea de a face una, două camere, ca extensie.

Au tras tare și iată, de sărbători, vor să petreacă în casa de la Șușani, alături de întreaga familie, după cum ne-a declarat Adela Popescu, pe care am întâlnit-o la premiera filmului „Retreat Vama Veche”.

“Eu sper ca de Crăciun să facem un brăduț acolo. Deși anul ăsta vom merge în Laponia, prin decembrie la început. Sperăm să ningă și în România, să ne putem bucura de casa de la Șușani.

Noi am pornit de la a face mai întâi o extensie a casei părinților, pentru că noi suntem 3 frați cu familii și ai mei au o casă generoasă. Dar chiar și așa nu mai încăpem. Și am zis să facem o extensie, facem o cameră, dar dacă tot faci o cameră, mai bine mai facem una.

CONȚINUT VIDEO UNICA

După vacanța din Laponia, Adela Popescu și Radu Vîlcan vor împodobi brad în noua casă

Am construit această casă și am pornit de la să facem un dormitor și un living. Apoi am zis “păi cine încape într-un dormitor, noi suntem 5, dacă mai vine cineva, hai să zicem două”. Apoi am zis că facem o cameră copiilor, o cameră părinților și încă o cameră, dacă vine cineva în vizită. Vine Fodor, de exemplu, unde îl ții?

Și am ajuns să avem 3 dormitoare, un living mare cu bucătărie, o terasă imensă. Am insistat foarte mult să avem o terasă mare, care are o vedere așa superbă în vale. A ieșit… că nu e chiar căsuță, dar nici nu e vreo mare vilă. E o casă generoasă”, a declarat Adela Popescu pentru Unica.ro

Actrița și soțul ei, alături de ceilalți colegi din lungmetrajul „Retreat Vama Veche”, pleacă în turneu prin țară. Adela și-a amintit de filmările ce au avut loc la malul mării și spune că a fost multă distracție, semn că sigur proiectul va fi îmbrățișat de public.

Citește și – Radu Vâlcan a dezvăluit secretul căsniciei fericite cu Adela Popescu: „Este un vis”

Citește și – Adela Popescu și Radu Vâlcan, impresii după primul sezon ca proprietari de pensiune în Vama Veche. Ce spun despre colaborarea cu Smiley și Gina Pistol, Răzvan și Irina Fodor: „E mai greu” / Exclusiv

Citește și – Parada modei la avanpremiera filmului „Retreat Vama Veche”. Adela Popescu, Ada Condeescu și Laura Cosoi, cele mai sexy apariții de la eveniment

Citește și – Radu Vâlcan, urare specială pentru aniversarea de 38 de ani a soției lui, Adela Popescu: „O să mă certe că o arăt așa, nemachiată”

Adela Popescu și Radu Vîlcan, actori în „Retreat Vama Veche”

Adela Popescu interpretează rolul unui medic, în lungmetraj, o tânără fixistă și obsedată de anumie aspecte.

“Mie mi-a plăcut foarte mult rolul ăsta. Rolurile care sunt diferite de mine sunt cele mai ușor de interpretat pentru că te uiți la ele cu detașare. Când cumva te regăsești în personaj, ești mai sensibil, încerci să-i iei apărarea și nu-l faci așa în plin cum ar trebui.

Asta e o cretină, e un medic dentist, e foarte exigentă, fixistă, obsedată de curățenie și de control. Incearcă să-și controleze soțul, punându-i camere, microfoane să audă tot timpul ce face, ce zice. Doar că viața la un moment dat, o să o să vedeți că îi da o palmă pe final și că este o palmă frumoasă. Și-i arată că trebuie să o lase un pic mai ușor.

Dar în același timp e o prietenă foarte bună, că uite, practic e singura care are copil și familie și pleacă de acasă câteva zile pentru a îi oferi prietenei ei o petrecere a burlacitelor de neuitat. Sunt foarte multe tipologii în filmul ăsta”, spune actrița.

Adela Popescu, Laura Cosoi și Ada Condeescu, amintiri de neuitat la filmările lungmetrajului

Din distribuția filmului fac parte mai multe nume cunoscute, printre care Florin Călinescu, Mihai Mărgineanu, Ovidiu Niculescu, Vasile Calofir, Daniel Nuță, Roxana Condurache, Adelina Pestrițu, Cosmina Păsărin, Laura Cosoi, Răzvan Fodor, Ada Condeescu.

La filmări, Adela Popescu s-a revăzut cu două dintre prietenele vechi, Laura Cosoi și Ada Condeescu, alături de care a trăit din nou momente memorabile. Cele trei și–au făcut timp, în pauzele de filmări, să petreacă timp de calitate împreună și să stea la povești, cum nu au mai făcut-o mulți ani.

“Noi ne-am distrat enorm enorm de mult. Pentru mine a fost ca o vacanță pur și simplu în care facem ce ne place efectiv. Stăteam într-un resort acolo în Vama Veche, cu căsuțe, la parter, toate. Și Ada dădea doar mesaj și zicea “haideți pe bază”, baza fiind camera ei. Era singură, Laura era cu fetița, eu eram cu Radu în cameră și ea era singură. Și mergeam, vedeam un pic textul, ne pregăteam pentru scena pe care o aveam.

„Ne uităm în zare, mâncam semințe și povesteam tot felul de lucruri”

Și apoi povesteam, puneam muzică, dansam, plecam prin Vama Veche să stăm pe malul mării. A fost o zi de neuitat spre final deja, când am mers în Vama Veche spre nord, unde e câmpul de maci, era undeva aproape de granița cu Bulgaria și am stat acolo. Bătea vântul, eram bine îmbrăcate și am stat așa, ne uităm în zare, mâncam semințe și povesteam tot felul de lucruri. A fost super. Avem multe, multe momente”, a declarat Adela Popescu.

Foto: Instagram.com

Urmărește-ne pe Google News