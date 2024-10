Adela Popescu și Radu Vâlcan, impresii după primul sezon ca proprietari de pensiune în Vama Veche. Ce spun despre colaborarea cu Smiley și Gina Pistol, Răzvan și Irina Fodor: „E mai greu” / Exclusiv

Adela Popescu și Radu Vâlcan au făcut din nou echipă pe platourile de filmare, în filmul „Retreat Vama Veche”, în cinematografe de vineri, 18 octombrie. Deși împart marele ecran pentru doar câteva secunde, actorii se bucură de timp de calitate în doi în turneul de promovare al comediei prin țară. Ne-am întâlnit cu ei la premiera „Retreat Vama Veche” din 18 octombrie, de la Happy Cinema, unde ne-au vorbit despre pensiunea lor de pe litoral, dar și despre lucrările casei pe care o construiesc la Șușani.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, primele impresii după deschiderea pensiunii de la Vama Veche

Adela Popescu (38 de ani) și Radu Vâlcan (47 de ani) se află în plin turneu de promovare a celui mai nou proiect al lor, comedia „Retreat Vama Veche”. Simultan, Adela și Radu îndeplinesc mai multe roluri în viața reală. Pe lângă responsabilitățile de părinți și campaniile lor online, Adela și Radu sunt co-proprietarii unei pensiuni în Vama Veche, alături de mai mulți prieteni. Totodată, cei doi supraveghează construcția unei case la Șușani, localitatea natală a Adelei. Despre acestea și nu numai, perechea ne-a povestit într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro.

Primul an s-a dovedit profitabil pentru pensiunea actorilor din Vama Veche. Afacerea este un proiect de suflet în colaborare cu mai mulți prieteni, printre care Smiley și Gina Pistol și Răzvan și Irina Fodor, alături de alte două cupluri.

„Am fost chiar pe profit”, ne-a spus Adela Popescu, când i-am întrebat dacă au reușit să-și recupereze o parte din investiție.

„Dincolo de profit, a fost o mișcare de suflet. Pentru că noi, petrecând foarte mult timp în Vama Veche, am zis: «Nu mai bine ne facem noi un loc unde să ne placă? De ce să nu stăm în locul nostru, de fapt?». Asta a fost ideea. Este un loc în care și noi mergem destul de des. Am fost în vara aceasta destul de des și ne simțim foarte bine. Nu (a fost o investiție mare – n.red.). A fost o investiție pe măsura sufletului nostru. Adică avem un suflet mare pentru noi, pentru apropiați și totul a fost făcut din suflet”, a completat Radu Vâlcan.

Nu au fost afectați de inundațiile de la finalul verii

Sfârșitul acestei veri s-a lăsat cu pagube pentru localurile și pensiunile de la malul mării în Vama Veche. Din fericire, ploile nu au afectat pensiunea actorilor.

„Din fericire nu, pentru că suntem undeva în planul doi, nu suntem chiar aproape de mare. Am fost feriți, din fericire. Vama Veche continuă. Are un spirit de… este o învingătoare, până la urmă. Și ne bucurăm că sunt turiști în continuare, în frunte cu noi”, ne-a răspuns Radu Vâlcan.

Ce spun despre colaborare cu Smiley și Gina Pistol, Răzvan și Irina Fodor: „E mai greu”

Adela și Radu nu și-au făcut griji că proiectul ar putea pune în pericol prieteniile lor cu celelalte cupluri investitoare.

„De regulă apar tensiuni când sunt cam două părți. Dar noi suntem atât de mulți încât se dispersează și emoțiile și tensiunile. E mai greu să ne întâlnim, în schimb, pentru că suntem mulți și avem programe complicate. Dar a trecut primul an în care noi totuși am avut și întâlniri de business, am făcut niște Excel-uri, am investit niște bani și, cu toate astea, a trecut primul an foarte bine. Am pus foarte mult suflet și este un loc cu totul și cu totul special. Nu spun că este cel mai frumos, dar pentru cei cu spiritul nostru, cu siguranță acela este un loc potrivit pentru ei”, a spus Adela Popescu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

În ce stadiu se află construcția casei lor de la Șușani

Anul trecut, Adela Popescu și Radu Vâlcan au început construcția unei case la Șușani, localitatea natală a actriței. Deși își imaginau că în această vară vor putea deja dormi acolo, lucrările au stagnat puțin.

„Da, dar asta pentru că acea casă nu este neapărat o prioritate. În sensul că ne-am dorit să o facem destul de repede. Și copiii să prindă cât mai mult timp din copilăria lor acolo. Dar nici nu putem să privăm alte lucruri care au nevoie de bani. Am fost foarte ocupați, am fost implicați în tot felul de proiecte.

Suntem foarte avansați. În principiu, în vreo două luni, dacă echipa de acolo se menține pe poziție, ar trebui să fie cam gata. În momentul ăsta suntem în punctul în care se fac băile, trebuie montat parchetul și trebuie amenajată curtea. Lucrurile avansează, nu ne grăbim”, ne-a mărturisit perechea.

