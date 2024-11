Ce a găsit Oana Roman pe mormântul Mioarei Roman, la 9 luni după deces. „Toate pomenile le-am făcut singură. Nu știu cine a fost la mama înaintea mea, dar…”

Oana Roman a avut parte de o surpriză când a mers la cimitir pentru a-i face regretatei sale mame pomană de nouă luni. Fiica lui Petre Roman a publicat pe Instagram o imagine cu mormântul Mioarei Roman care s-a stins din viață la începutul anului.

Ce a surpriză a avut Oana Roman când a ajuns la mormântul mamei sale

Mioara Roman a murit pe 23 februarie 2024, la vârsta de 83 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Fosta soție a lui Petre Roman suferea de Parkinson, iar în ultimele luni, starea de sănătate i s-a agravat alarmant.

„Ieri era bine, au mobilizat-o, totul era bine. La ora 1 noaptea a decedat practic în somn. Așa cum și-a dorit. În liniște și fără dureri. A făcut stop cardiac și au resuscitat-o, dar fără succes. A plecat linștită. În pace și asa cum și-a dorit.



Mereu a spus ca vrea să moară în somn. Și Dumnezeu i-a împlinit dorința. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace! Va fi acum alături de părinții și sora ei”, a declarat Oana Roman pentru Spynews, când a primit vestea morții mamei sale. Oana se afla în Egipt, împreună cu fiica ei, Isabela, când Mioara Roman a murit.

Au trecut 9 luni de atunci, iar Oana i-a făcut pomană, așa cum se cuvine creștinește. Ea a postat în secțiunea de Insta Stories o fotografie cu vinul, coliva și colacul pe care urma să le ducă la biserică, iar a apoi a distribuit o fotografie cu mormântul Mioarei Roman. Spre surprinderea Oanei, cineva a fost de curând la cimitir și a lăsat un buchet de flori proaspete pe mormândul mamei sale și o candelă recent aprinsă.

„Veșnică pomenire pentru mama mea. Toate pomenile pentru mama mea le-am făcut singură, dar am avut oameni alături. Mulțumesc Lucuțar Gabriela, Părintele Vlad și Părintele Bogdan de la Biserica Sf. Gheorghe Nou. Azi am găsit la cimitir un buchet de flori proaspete și o candelă mare aprinsă de curând. Nu știu cine a fost la mama înaintea mea, dar îi multumesc”– a transmis Oana Roman în mediul online.

Ultima vizită a Oanei Roman la azilul mamei ei

Mioara Roman era internată într-un azil de îngijire și recuperare de câțiva ani și acolo a murit. În ultima vizită a Oanei la azil, cu câteva zile înaine de deces, fiica lui Petre Roman i-a citit un eseu scris de filologul Petru Creția, un prieten apropiat al familiei Roman.

„Țin minte că ultima noastră întâlnire, practic cu o zi înainte ca eu să plec cu Isa, de ziua ei, așa cum făceam în fiecare an, și culmea, era o perioadă în care mama era foarte bine, am fost la ea și, nu știu de ce, am simțit în acea zi să-i citesc.

Și am citit un eseu scris de Petru Creția despre Omul Valah, și care era plin de umor, în care vorbea despre metehnele românilor. I-am citit mamei acest eseu, am râs cu ea, și la final am întrebat-o: Mamă, ți-a plăcut?, și ea mi-a zis: „Splendid!’.

Practic aia a fost ultima mea întâlnire cu ea și ultimul cuvânt pe care ea mi l-a spus, care a avut legătură cu cititul, deci cu o carte care a definit, practic, întreaga ei viață. Așa a fost ultima mea întâlnire cu ea- despre o carte- și despre Petru, care a fost cel mai bun prieten al lui tata și al ei” – a spus Oana Roman, în cadrul unei emisiuni la Antena 3.

