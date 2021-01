Recent, în mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvăluit că ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au despărțit. În cadrul emisiunii Andreei Mantea (34 de ani), Trăiri alături de Andreea Mantea, Oana a făcut mai multe declarații emoționante.

Una dintre cele mai emoționante dezvăluiri a fost legată de mama ei, Mioara Roman (80 de ani), care suferă de Parkinson. Boala Parkinson este o tulburare progresivă a sistemului nervos care afectează mișcarea.

Simptomele debutează uneori cu un tremur abia vizibil. Tremorile devin apoi frecvente. Totodată, tulburarea cauzează în mod obișnuit rigiditatea sau încetinirea mișcării.

Oana Roman, dezvăluiri emoționante despre mama ei

„Mama nu se bagă în viața mea. Familia mea este cea mai grea povară pe care o duc. Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei.

Are un Parkinson foarte agresiv. Nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuție cu Marius.

I-am spus: «Tată, nu cred că e cazul ca tu să încerci să îmi rezolvi mie problemele personale. Sunt unii oameni care recurg la chestia asta, dar nu este cazul să intervii». Trebuie până la urmă singură să îmi rezolv problemele. Dar el m-a tot sunat, m-a tot întrebat dacă e totul OK. (…)

Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana, în lacrimi, potrivit Click! și Spynews.

Oana Roman: „După ce am născut, am avut niște probleme de sănătate”

Totodată, Oana a vorbit despre problemele ei de sănătate de după naștere: „Nu am mai povestit asta niciodată, până acum. Este unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. După ce am născut, am avut niște probleme de sănătate foarte mari.

A trebuit să fac, în ultimă instanță, o operație foarte dificilă. Nu știam dacă o să trăiesc sau nu. M-am pus pe masa de operație, pentru anestezie, și în momentul acela nu știam dacă mă voi mai trezi sau nu. Aveam senzația că nu mi-am încheiat toate socotelile”.

Oana Roman: „Am simțit că mă iau niște atacuri de panică groaznice”

„După operație, a trebuit să stau la reanimare multe zile. (…) După 3 zile am simțit că mă iau niște atacuri de panică groaznice, așa că am rugat o asistentă să mă ducă afară, să respir un minut aer curat și să văd cerul.

M-au pus într-un scaun cu rotile și în momentul în care au deschis ușa ca să ies, s-a oprit ploaia și primul lucru pe care l-am văzut în fața ochilor a fost un curcubeu imens, perfect.

Am zis că ăla e semnul că am scăpat și că va fi bine. Asta mi-a dat putere să duc în continuare situația aceea. Am stat atunci două săptămâni în spital, nu am putut să îmi văd copilul”, a completat.

Oana și Marius au împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 6 ani.

Foto: Instagram

