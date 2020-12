Recent, în mediul online, Oana Roman (44 de ani) a dezvăluit că are în plan să se mute într-o altă țară. Vedeta TV nu a părăsit România până acum pentru că o îngrijește pe mama ei.

Oana Roman vrea să se mute din România. În ce țară va locui?

„O să mă mut. Dar deocamdată nu pot pentru că trebuie să am grijă de mama”, a dezvăluit în mediul online. Alături de familia ei, Oana își dorește să se mute în Franța, unde a mai locuit în trecut, în timpul studenției.

„Am dat examen de admitere în primul an, iar în anul doi, pentru a intra în anul de Licență, am mai dat o admitere. Din peste 800 de candidați, am rămas doar 64”, a dezvăluit în urmă cu ceva timp.

„Ceea ce puțină lume înțelege, este că la acel nivel, într-o Universitate care se numește Sorbona, conceptul de pile nu există. Acolo dai examen și ești admis sau nu. Nu contează cine ești, nici cum te cheamă, nici de unde vii”, a mai spus atunci.

Fosta prezentatoare de televiziune și Marius Elisei (34 de ani) formează un cuplu de mai mulți ani. Perechea are împreună o fiică, Isabela (6 ani), și, în ciuda problemelor pe care care le-au întâmpinat în relație, cei doi au ales să rămână împreună.

Oana Roman: „Marius mă motivează foarte mult”

„Marius este cel care îmi spune mereu: «Dacă nici tu nu ai încredere în tine, tu care ai reușit să faci atâtea singură, cine altcineva poate să mai aibă încredere în el?». El mă susține și mă motivează foarte mult.

Am avut momente în care am spus că eu nu pot să fac asta, că nu sunt în stare să fac asta”, a declarat Oana la începutul lunii octombrie, potrivit Spynews.

„Dacă nu ai încredere în tine, mai ales într-o relație, ajungi cumva nevoit să amplifici niște conflicte și de acolo se poate crea altceva. Într-adevăr, s-au mai întâmplat și aceste lucruri.

Dar mă bucur că am reușit să trec eu peste mine ca să pot să ajung la ea în minte, să pot să-i desfac puțin carapacea”, a adăugat Marius atunci.

