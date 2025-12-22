Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret

Gisele Bündchen s-a căsătorit cu instructorul de jiu-jitsu Joaquim Valente, la trei ani după finalizarea divorțului de Tom Brady. Cei doi au devenit părinți cu câteva luni înainte de nuntă.

Căsătoria, oficializată în Florida

Bündchen și Valente au depus cererea de căsătorie în comitatul Miami-Dade pe 1 decembrie, indicând ca loc al ceremoniei orașul Surfside, Florida. Nunta a avut loc pe 3 decembrie, într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați, potrivit TMZ.

Cum s-au cunoscut

Joaquim Valente a intrat în viața supermodelului ca instructor de jiu-jitsu pentru ea și fiul ei, Benny. Interesul lui Bündchen pentru acest sport a pornit chiar de la dorința de a-l sprijini pe fiul ei, aflat la vârsta adolescenței. Într-un interviu pentru revista Dust din 2022, ea povestea că a ajuns la academia Valente Brothers la recomandarea unei prietene.

Deși inițial nu intenționa să practice jiu-jitsu, Bündchen a început cursurile în decembrie 2021. După primele discuții cu Joaquim, a realizat că disciplina oferă mult mai mult decât tehnici de autoapărare, devenind o activitate importantă în viața ei

Relația dintre cei doi a început strict ca profesor–elev, apoi s-a transformat într-o prietenie apropiată. Abia după ce Bündchen și Tom Brady au divorțat, în 2022, legătura dintre ea și Valente a devenit romantică, în vara anului 2023. Surse apropiate au descris personalitatea lui Valente ca fiind carismatică, inteligentă și caldă, subliniind și faptul că acesta iubește copiii.

Divorțul de Tom Brady

Bündchen a început relația cu Valente la aproximativ șapte luni după finalizarea divorțului de Tom Brady. Cei doi și-au anunțat separarea pe 28 octombrie 2022, prin mesaje separate pe Instagram. Brady a vorbit despre o despărțire amiabilă și despre angajamentul lor comun față de copii, iar Bündchen a recunoscut dificultatea deciziei, exprimând totodată recunoștință pentru anii petrecuți împreună.

Bündchen, chiar dacă, în momentul în care a aflat că fosta sa soție este însărcinată, reacția inițială a fost una de șoc. Gisele l-a anunțat personal pe Tom despre faptul că așteaptă primul ei copil cu Joaquim Valente, imediat după ce le-a spus copiilor lor, dorind ca el să afle vestea direct de la ea și nu din presă.



„Gisele și Joaquim nu plănuiau să aibă un copil împreună. Acest lucru a fost neașteptat. Joaquim și-a dorit întotdeauna o familie, așa că este fericită să-i poată oferi asta. Știa că va fi un tată grozav când copiii ei au început să ia cursuri cu el. Este răbdător, jucăuș și atât de înțelegător”, a declarat o sursă în momentul în care s-a aflat de sarcina lui Gisele Bündchen.

Foto – arhivă

