Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret

Bündchen și Valente au depus cererea de căsătorie în comitatul Miami-Dade pe 1 decembrie, indicând ca loc al ceremoniei orașul Surfside, Florida. Nunta a avut loc pe 3 decembrie, într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați, potrivit TMZ.
Cum s-au cunoscut
Joaquim Valente a intrat în viața supermodelului ca instructor de jiu-jitsu pentru ea și fiul ei, Benny. Interesul lui Bündchen pentru acest sport a pornit chiar de la dorința de a-l sprijini pe fiul ei, aflat la vârsta adolescenței. Într-un interviu pentru revista Dust din 2022, ea povestea că a ajuns la academia Valente Brothers la recomandarea unei prietene.
Deși inițial nu intenționa să practice jiu-jitsu, Bündchen a început cursurile în decembrie 2021. După primele discuții cu Joaquim, a realizat că disciplina oferă mult mai mult decât tehnici de autoapărare, devenind o activitate importantă în viața ei
Bündchen a început relația cu Valente la aproximativ șapte luni după finalizarea divorțului de Tom Brady. Cei doi și-au anunțat separarea pe 28 octombrie 2022, prin mesaje separate pe Instagram. Brady a vorbit despre o despărțire amiabilă și despre angajamentul lor comun față de copii, iar Bündchen a recunoscut dificultatea deciziei, exprimând totodată recunoștință pentru anii petrecuți împreună.
Bündchen, chiar dacă, în momentul în care a aflat că fosta sa soție este însărcinată, reacția inițială a fost una de șoc. Gisele l-a anunțat personal pe Tom despre faptul că așteaptă primul ei copil cu Joaquim Valente, imediat după ce le-a spus copiilor lor, dorind ca el să afle vestea direct de la ea și nu din presă.
„Gisele și Joaquim nu plănuiau să aibă un copil împreună. Acest lucru a fost neașteptat. Joaquim și-a dorit întotdeauna o familie, așa că este fericită să-i poată oferi asta. Știa că va fi un tată grozav când copiii ei au început să ia cursuri cu el. Este răbdător, jucăuș și atât de înțelegător”, a declarat o sursă în momentul în care s-a aflat de sarcina lui Gisele Bündchen.
