Viviana Sposub (22 de ani) și George Burcea (32 de ani) au devenit un cuplu în toamna anului 2020, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale competiției Ferma. Deși nimeni nu a crezut în povestea lor de dragoste, asistenta TV și actorul par foarte fericiți împreună.

De curând, despre Viviana s-a speculat că ar fi însărcinată după ce s-a filmat în culisele platoului Vorbește Lumea ținând un test de sarcină în mână. Pe videoclipul postat atunci la Story, Viviana a mai scris: „Emoțiile de azi dimineață”.

Ulterior, vedeta TV nu a mai oferit nicio altă informație referitoare la sarcină. În august 2019, Viviana spunea: „Cu siguranță [îmi doresc copii], cât mai repede. Îmi doresc cinci copii. Dacă o să fiu mega bogată, o să fac cinci”.

George Burcea a confirmat sarcina Vivianei Sposub? „Ce ai la burtică, iubita?”

Tot în mediul online, George a făcut recent un comentariu care a dat de bănuit. Perechea a ieșit la cumpărături în timp ce ploua, Viviana mărturisind: „Am venit la cumpărături pe ploaie pentru că suntem niște romantici incurabili”. Imediat apoi, George se aude întrebând: „Ce ai la burtică, iubita?”.

Viviana a mutat apoi camera către burtică, a atins-o și a întrebat și ea: „Ce am?”. În timpul show-ului Ferma, Viviana a mărturisit că ea crede că va avea un drum lung alături de iubitul ei, iar un alt concurent, Andrei Stoica, a intervenit: „George este un băiat extraordinar, plus vine la pachet și cu copii. Nu trebuie să te mai chinui tu”.

Viviana a completat: „Da, o să fiu mamă vitregă. Nu o să mă chinui eu să fac copii, am direct. Am două fetițe sănătoase, frumoase. Doamne, să trăiască!”. În toamna anului 2020, întrebată dacă o deranjează că George are copii, Viviana a răspuns:

„Doamne, cum să mă deranjeze? Sunt doi copii foarte frumoși. Sunt două fetițe extraordinare despre care George mi-a tot povestit și în timpul Fermei și după Fermă. Nu mă deranjează. Fiecare vine cu trecutul său”.

La începutul anului 2020, George și artista Andreea Bălan (36 de ani) confirmau că s-au separat. Fosta pereche are împreună două fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an). Înaintea relației cu actorul, Viviana a format un cuplu cu Ionuț Rusu, un cunoscut vlogger/comediant român.

Viviana Sposub, fană trupa Andre

În timpul show-ului Ferma, Viviana a vorbit chiar și despre Andreea Bălan. „Mie nu îmi vine să cred că sunt cu tine aici. Aveam poster cu voi, iubeam trupa Andre de mică. Ba chiar am fost și la concert când ați venit la Botoșani, la noi, în Moldova”, i-a spus asistenta TV Andreei Antonescu.

Ulterior, Viviana a reluat ideea. „Nu îmi vine să cred. Eu eram fan Andre. Vă iubeam pe amândouă. Aveam postere cu voi. Acum sunt cu fostul ei soț. Nu știu ce crede despre asta”, a mai spus Viviana.

Asistenta TV a dezvăluit și că Andreea Bălan i-a întins mână în timpul respectivului concert. „Eu eram cu mâinile pe sus, dar tu (n.r. – Andreea Antonescu) m-ai ignorat. Andreea Bălan m-a băgat în seamă atunci”, a mai adăugat Viviana atunci, potrivit Diva Hair.

Foto: Instagram