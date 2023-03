Iana Novac, la FRESH by UNICA, despre viața ei ca mamă și soție: „Nu am fost nicicând mai fericită. Este extraordinar!” / Exclusiv

Iana Novac (39 de ani) a fost prezentă, recent, în emisiunea FRESH by UNICA și a vorbit, printre altele, și despre viața de familie.

Soprana, fostă membră a trupei A.S.I.A, are o familie superbă cu care se mândrește ori de câte ori are prilejul. Iana este căsătorită cu tenorul Octavian Dobrotă de 20 de ani și au împreună doi copii, o fată, Erika, în vârstă de 8 ani și un băiat, Alexandru, de doi ani.

Artista ne-a povestit, în exclusivitate, cum se împarte între carieră și meseria de mama și cum reușește să le îmbine atât de armonios pe cele două, astfel încât portretul familiei ei minunate să fie perfect din orice unghi ar fi privit.

„Când mi-am văzut copilașul, am simțit ce înseamnă viața!”

Iana Novac a devenit mama pentru prima oară în 2015. Artista a mărturisit că venirea pe lume a fetiței, Erika, nu i-a schimbat viața, ci doar i-a împlinit-o.

“Nu s-a schimbat, s-a împlinit. Cea mai frumoasă zi din viața mea a fost când mi-am văzut copilașul, pe Erikuța. Atunci am simțit cu adevărat ce înseamnă viața. Este o bucurie pe care nu poți să o explicit în cuvinte. Când îți vezi copilul că este cărniță din cărnița ta și e sânge din sângele tău, este ceva de nedescris. Nu am fost nicicând mai fericită.

Atunci am crezut că o să mi se schimbe viața. Nu s-a schimbat. Nu, viața a fost împlinită, a devenit din ce în ce mai frumoasă, a căpătat sens. Toată munca, toată zbaterea noastră au căpătat sens. Și mai ales după ce a venit Alexandru, și mai mult de atât am simțit. Suntem foarte fericiți.” – a mărturisit soprana la FRESH by UNICA.

“Nu am simțit niciodată depresia post-natală”

Iana spune că a avut norocul să nu se lovească de depresia post-natală după nașterea copiilor. Ea și-a reluat activitatea muzicală și artistică la scurt timp după ce a devenit mamă, iar acest lucru a ajutat-o enorm.

“Nu am simțit niciodată depresia post-natală. Fiindcă eu am fost în permanență în activitate și nu am simțit așa ceva. Dar organismul meu a dat semn că a obosit și că ar trebui să mă opresc. M-am oprit un pic, am oprit din motor un pic, iar când am revenit, am revenit cu o forță mai mare.”

Părinții Ianei sunt cei care au o contribuție importantă în creșterea și îngrijirea copiilor. Asta și pentru că programul Ianei și al soțului este extrem de aglomerat. Cu toate acestea, cei doi artiști își fac mereu timp pentru copiii lor și se bucură cât pot de mult când formula familiei se reîntregește la patru.

„Sunt doi copii cu personalități puternice”

“Mama mea m-a ajutat cu copiii. Din momentul în care s-a născut Erikuța, ea a fost alături de mine. La ea mai puțin, la Alexandru mult mai mult. Ea este în permanență cu el, fiindcă s-au și mutat la București și sunt vecinii noștri. Cei mai minunați vecini. Părinții mei mă ajută foarte mult.

Viața cu doi copii este superbă, tumultoasă din toate punctele de vedere. Cel mai greu e când ieși din casă. În momentul Acela, unul vrea îmbrăcat așa, unul altfel… că nu mai sunt mici să-i îmbraci, să-i hrănești cu ce vrei tu. Nu există. Ei fac ce vor ei și nu mai poți interveni, că sunt cu personalități puternice. Dar în momentul când mă uit la noi patru mi se pare cel mai frumos. Se oprește timpul în loc și nu mai am nevoie de nimic. Nici măcar de concerte.”

Iana a recunsocut că de când fata a început școala este un pic mai dificil să se împartă între carieră și viața de familie, dar se găsesc mereu soluții.

“Un pic mai greu este cu cei doi copilași, fiindcă Erika e deja la școală și este destul de complicat să ne împărțim, cine o duce, cine o aduce, cine face teme… Este destul de complicat. Dar încercăm să facem cu rândul. Sunt și părinții mei care ne ajută foarte mult. Este bine până acum, nu ne plângem. Reușim, avem timp de toate.”

“Trebuie să fie oameni, să aibă educație”

Despre regulile după care își crește copiii, Iana Novac a spus că îi învață principiile sănătoase de viață, pe care le-a dobândit și ea de la părinții ei.

“Trebuie să fie oameni, să aibă educație, modestie. Să înțeleagă că pentru a obține ceva în viață trebuie să muncești foarte mult. Pentru a avea siguranță și încredere în puterile tale ai nevoie de studiu, de școală.

Cel mai important e că mă bucur enorm că sunt părinții mei alături de ei, fiindcă știu cum m-au crescut ei. Dar nu suntem obsedați ca la trei ani să cunoască trei limbi străine, nicidecum. Până la școală au libertate totală, până la șase ani nu au nicio activitate, ne dorim doar să se joace, atât. După care începe școala serioasă.”

Iana Novac și soțul ei, Octavian Dobrotă sunt căsătoriți de 20 de ani

Artista ne-a povestit câte ceva și despre frumoasa ei poveste de dragoste pe care o trăiește cu soțul de două decenii. Cei doi se înțeleg de minune chiar și astăzi, după 20 de ani de mariaj, iar relația lor înflorește odată cu trecerea timpului. Secretul lor? Pasiunile comune pe care și le manifestă la cel mai înalt nivel profesional, lucrând în același domeniu, dar și norocul de a se potrivi atât de bine unul cu celălalt.

“Îmbin viața personală și cea profesională foarte frumos și foarte natural. Având în vedere că amândoi suntem din aceeași lume, că amândoi suntem cântăreți, având în vedere că soțul meu este cel care mă promovează și se ocupă în totalitate de mine, noi petrecem foarte mult timp împreună. Ceea ce este extraordinar.

„Suntem pe același drum, în permanență!”

Este bine pentru că, în primul rând, ochii care nu se văd, se uită. În al doilea rând, dacă ar fi fost dintr-un alt domeniu, niciodată nu ar fi înțeles viața noastră (n.r. – a artiștilor), care este foarte tumultoasă, întotdeauna lipsești. Și un om care vine din zona medical sau de legislație nu poate înțelege de ce tot lipsești, unde te duci, ce faci. Ne înțelegem perfect. Și cel mai important este că avem același limbaj, aceeași mentalitate, aceleași dorințe și tot ce construim, construim împreună. Și suntem pe același drum, în permanență.”

Cum a început povestea de dragoste dintre ea și soț

Octavian Dobrotă a fost profesorul de canto al Ianei, în Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”, din București. Pe când se pregătea să dea examenul pentru a intra la Conservator, cei doi au început să se apropie mai mult și a așa a început totul.

„A început cu admirație!”

“Prima oară a început ca o admirație profundă pe care o aveam eu pentru el, pentru tot ceea ce reprezenta el ca artist. El a fost cel care m-a direcționat către zona clasică. El mi-a spus că m-am născut cu un talent pentru a canto clasic și că pot face lucrul acesta. Mi-a dat curaj, mi-a dat aripi și mi-a deschis acest orizont superb. Și datorită lui eu am ajuns să fac canto clasic și să mă îndrăgostesc de lumea asta extraordinară.

În prezent, ne bucurăm că suntem o inspirație și pentru alți artiști, pentru că am văzut că a luat amploare acest gen de muzică și sunt foarte mulți cântăreți chiar și din opera care au lăsat cântul clasic și au intrat pe acest stil – pop opera. Pentru noi este o mândrie că am cultivat acest drum și ei au pe ce călca.

„Apoi totul s-a transformat într-o relație superbă!”

A început cu admirație. După care, când eram eu în primul an de Conservator, înainte să dau examenul, în vara acelui an, ne-am apropiat mai mult și, practic, totul s-a transformat într-o relație superbă. Relația noastră este una normal, ca a unor oameni normali, doar că pe zi ce trece se transformă din ce în ce mai frumos.

Din dragostea aceea nebună când se opera timpul în loc și pasiunea înflăcărată, totul s-a transformat după 20 de ani de căsătorie, într-o iubire frumoasă, sinceră, curate, înțeleaptă. S-a transformat în ceva și mai frumos. Eu pot spune în momentul de față că sentimentele mele pentru el sunt mult mai puternice astăzi decât cât au fost la început. La început a fost pasiune imensă.

„Descopăr zilnic atâtea lucruri minunate de la soțul meu!”

Dar, pe parcurs, descopăr în fiecare zi atâtea lucruri minunate de la soțul meu. Și mă bucur că îmi este prieten, amic, că-mi este partener de viață, că este un tată extraordinar, că este un om minunat, are niște valori spiritual, morale, iar lucrurile acestea, pentru mine, contează. Toate contează. Pentru mine, un bărbat nu poate avea doar frumusețe, de exemplu, sau doar să fie o celebritate, nu mă interesează, nu valorează doi bani. Trebuie să cuprindă câte ceva din toate. Așa cum eu consider că, în viața asta, Dumnezeu te poate lăsa să le faci pe toate – și copii, și carieră, și viață, și de toate.” – ne-a mai povestit Iana.

