Iana Novac demontează scandalul A.S.I.A. la FRESH by UNICA și face dezvăluiri neștiute despre Irina Nicolae

Iana Novac vine la FRESH by UNICA și face lumină în scandalul iscat de reunirea trupei A.S.I.A. și ne arată fața nevăzută a unei artiste pe val care, pe lângă proiectul pe care îl are cu trupa de suflet, le dă o mare veste celor care o iubesc!

Miercuri, 1 martie, începem primăvara într-o manieră frumoasă, relaxantă ca-ntre prieteni, cu Iana Novac invitată la FRESH by UNICA.

Iana Novac demontează scandalul A.S.I.A. la FRESH by UNICA

Revenirea pe piață a formației de fete care a cunoscut un succes colosal în anii 2000 a stârnit discuții în spațiul public, după ce fosta componentă a primei formule A.S.I.A., Irina Nicolae, s-a arătat dezamăgită pentru că nu a fost chemată să cânte la concertul care va avea loc pe 6 martie, la Sala Palatului! Evenimentul este organizat pentru a sărbători relansarea pe piață a trupei A.S.I.A.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 12)

Iana Novac, despre Irina Nicolae: „Am ascultat foarte mult vocea ei”

Soprana și-a povestit viața la FRESH by UNICA, a vorbit despre familia ei, dar și despre obstacolele întâlnite în carieră. Iana Novac a declarat că nu se cunoaște cu fosta componentă a trupei A.S.I.A., Irina Nicolae, și a menționat că nu are ceva de împărțit cu ea. Ba mai mult, nu înțelege de ce s-au viralizat informațiile greșite.

„Nu mă cunosc cu Irina, nu! Eu am admirat-o foarte mult întotdeauna, am cântat în locul ei. Ea a plecat din trupă, eu am venit în locul ei și atunci am intrat în studio și a trebuit să imprim toate bucățelele unde ea cânta. Am ascultat foarte mult vocea ei, îmi place foarte mult prezența, vocea, tot. Dar nu ne cunoaștem! Ea a plecat la Budapesta, nu ne-am intersectat pur și simplu! Mi-ar plăcea foarte mult să o cunosc!” a declarat Iana Novac la FRESH by UNICA.

Soprana a clarificat situația actuală a trupei A.S.I.A. și a specificat că ea nu are nicio legătură cu acuzațiile care i se aduc în spațiul public și că nu a luat nicio decizie împotriva Irinei Nicolae.

Trupa A.S.I.A. revine pe piața muzicală românească: „Nu a fost nicio răutate la mijloc”

„Eu nu aveam nicio putere de a face eu invitații la spectacolul acesta, fiindcă acest spectacol nu este produs de mine. Acest spectacol este produs de impresarii noștri, ei sunt fondatorii trupei, ei dețin brand-ul A.S.I.A., atenție! Și tot ei decid cine trebuie să fie în formulă. (…) Alegerea a fost cred că după un plan divin, fiindcă fetele care au răspuns pozitiv de a veni la mine în spectacol, tot acele fete au și rămas în trupă.

Practic, noi am dus mai departe cu acele fete care și-au dorit să facă parte din trupa A.S.I.A. Nu a fost nimic premeditat, nu a fost nicio răutate la mijloc, nu ne stă în caracter în general să facem așa ceva. Colegele mele sunt niște fete extraordinare!” a precizat Iana Novac la FRESH by UNICA.

Iana Novac

Întregul interviul cu Iana Novac îl veți putea vedea miercuri, 1 martie, la FRESH by UNICA, de la ora 20:00 pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook Unica.ro, acolo unde începem primăvara cu informații noi, povești neștiute și cu dezvăluiri surprinzătoare.

Între timp, fosta componentă a trupei A.S.I.A., Irina Nicolae a declarat următoarele, fiind invitată la podcast-ul lui Cătălin Măruță: „Vreau să spun că m-am simțit dezamăgită! Noi am fost ca o familie, am crescut, am stat, am petrecut o viață împreună, ca și o familie, mi s-a părut ciudat că atunci când se face un concert aniversar, pentru că așa s-a anunțat, eu am aflat din partea presei.”

Citește și: Scandalul din trupa A.S.I.A continuă. Sorana, către Irina Nicolae: „Vrei adevăr și asumare? Spune-le oamenilor de ce ai plecat din trupă”

Iana Novac răspunde, la FRESH by UNICA, discuțiilor controversate și demontează scandalul A.S.I.A. prin declarații în exclusivitate. „Nu mă cunosc cu Irina!” spune soprana!

Nu rata FRESH by UNICA, miercuri, 1 martie, de la ora 20:00, pentru a afla opiniile directe ale sopranei despre scandalul iscat în trupa A.S.I.A., dar și detalii neștiute despre viața cu doi copii, despre banii câștigați din muzică și proiectele de viitor ale artistei!