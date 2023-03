Iana Novac face dezvăluiri despre obstacolele din carieră și scandalul A.S.I.A. : „Tot showbiz-ul vorbea că este un oligarh rus în spatele meu”

Primăvara începe cu Iana Novac la FRESH by UNICA. Soprana se destăinuie și face dezvăluiri neștiute despre familia ei, dar și despre obstacolele întâlnite în carieră! Ce se află în spatele reunirii trupei A.S.I.A, ce bârfe și piedici a întâmpinat, cum își crește copiii, dar și cine îi este alături necondiționat, aflați direct de la Iana, la FRESH by UNICA.

Iana Novac are o carieră de succes începută acum 20 de ani. Încă de mică, soprana a cunoscut gustul faimei, fiind aplaudată pe scene mari, la care de altfel a visat dintotdeauna.

Iana Novac, carieră plină de succes, dar și de piedici și bârfe

Soprana l-a avut alături încă de la începutul carierei în muzică pe soțul ei, artist și el. Octavian Dobrotă este tenor și i-a fost profesor actualei lui soții. Deși Iana Novac a afișat public mereu dragostea din familia ei și sprijinul primit din partea soțului care îi este manager, impresar și producător, bârfele nu au lipsit și nu au fost împiedicate să le perturbe liniștea.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru lucrul ăsta, sunt atât de puternică, îmi dă o forță… Sigur, forța vine din rugăciune, din unirea cu Dumnezeu, cu sufletul și cu mintea. Nu mă dărâmă absolut nimic! Piedici foarte multe, discuții, bârfe, vorbe, nu mă interesează. Trec toate pe lângă mine, toate bârfele mă bucură. Ultima bârfă pe care am auzit-o este foarte, foarte haioasă.

În momentul în care am făcut spectacolul la Sala Palatului, tot showbiz-ul vorbea despre faptul că este un oligarh rus în spatele meu, care mă susține și care investește bani. Dragii mei, vă spun eu că nu este niciun oligarh rus, este munca mea, a echipei mele, a soțului meu care este producătorul, impresarul și manager-ul meu. Este Dumnezeu care face în așa fel lucrurile și le realizează în așa fel încât tu în momentul în care îți dorești ceva, te rogi și El, dacă tu meriți îți oferă toate acele lucruri. Dar a fost haios! Dar nu știu de ce neapărat rus, de ce oligarh rus.” a povestit Iana Novac la FRESH by UNICA.

Iana Novac: „Toate bârfele mă bucură”

În ciuda piedicilor întâmpinate, Iana Novac mărturisește că încrederea și fidelitatea din cuplul lor nu au fost niciodată puse la încercare și nici la îndoială.

„Soțul meu este un bărbat extraordinar de înțelept, este și el în lumea asta, în showbiz, înțelege perfect cum stau lucrurile. El mi-a zis să nu dezmint lucrul ăsta: ‘las-o așa să creadă lumea că ai un oligarh rus lângă tine!’ Eu niciodată nu vreau să par ceea ce nu sunt! Eu sunt ceea ce sunt, eu sunt ceea ce muncesc, ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Nu am de ce să impresionez!

Pe mine mă interesează să impresionez în momentul în care sunt pe scenă, vocea mea să impresioneze, emoțiile mele să impresioneze, emoțiile mele să treacă prin corpul omului și să rămână în suflet, să-și aducă aminte de Iana ca artistă, nu de chestii de genul ăsta, cine e în spatele Ianei, cine o promovează, câți bani sunt introduși în Iana, băgați, ca să nu zic băgați. Nu mă afectează absolut nimic! Foarte multe piedici, dar fiecare piedică mă face din ce în ce mai puternică.” a menționat Iana Novac la FRESH by UNICA.

Iana Novac, o carieră fără compromisuri: „Nu am avut de ce să le fac!”

Când vine vorba de compromisuri, artista spune stăpână pe sine că nu a fost nevoită să-și calce pe principii.

„Nu prea am făcut compromisuri! Nu am avut de ce să le fac! Mi-a dăruit Dumnezeu tot timpul oameni deosebiți lângă mine. Singurul compromis pe care l-am făcut a fost în momentul în care mi-am dorit să lansez proiectul pop-opera pe piața românească și atunci manager-ul meu de la acea vreme mi-a spus, hai să mai așteptăm un pic să vedem momentul intrării tale în showbiz.

Dacă mă gândesc acum, s-ar putea să fi fost un compromis că am ascultat și că am trecut cu vederea, că de obicei nu prea ascult, eu fac după instinct ceea ce cred eu. Dar faptul că am trecut și am acceptat să mai așteptăm un pic, cred că așa a trebuit să fie ca să mă maturizez, să mai acumulez experiență. Și în momentul în care am intrat cu proiectul pop-opera să fiu suficient de matură din punct de vedere muzical și ca pregătire să aduc acest proiect în fața oamenilor” a precizat despre compromisuri Iana Novac la FRESH by UNICA.

În cadrul emisiunii, Iana a vorbit și despre reunirea trupei A.S.I.A, dar și despre spectacolul de la Sala Palatului, din 6 martie. Formația revine pe piața muzicală sub umbra unui scandal, după ce fosta componentă Irina Nicolae s-a declarat dezamăgită pentru că nu a fost invitată pe scenă, alături de fostele colege!



Soprana a clarificat situația actuală a trupei A.S.I.A. și a specificat că nu are nicio legătură cu acuzațiile care i se aduc în spațiul public, precizând că nu a luat nicio decizie împotriva Irinei Nicolae, pe care nu o cunoaște personal.



„Nu mă cunosc cu Irina, nu! Eu am admirat-o foarte mult întotdeauna, am cântat în locul ei. Ea a plecat din trupă, eu am venit în locul ei și atunci am intrat în studio și a trebuit să imprim toate bucățelele unde ea cânta. Am ascultat foarte mult vocea ei, îmi place foarte mult prezența, vocea, tot. Dar nu ne cunoaștem! Ea a plecat la Budapesta, nu ne-am intersectat pur și simplu! Mi-ar plăcea foarte mult să o cunosc!” a declarat Iana Novac la FRESH by UNICA.

Iana Novac, despre reunirea trupei A.S.I.A.: „Alegerea a fost după un plan divin”

Iana Novac a declarat că spectaculul de la Sala Palatului este produs de impresarii trupei A.S.I.A., iar formula actuală este cea care va performa pe piața muzicală după acest eveniment.

„Eu nu aveam nicio putere de a face eu invitații la spectacolul acesta, fiindcă acest spectacol nu este produs de mine. Acest spectacol este produs de impresarii noștri, ei sunt fondatorii trupei, ei dețin brand-ul A.S.I.A., atenție! Și tot ei decid cine trebuie să fie în formulă. (…) Alegerea a fost cred că după un plan divin, fiindcă fetele care au răspuns pozitiv de a veni la mine în spectacol, tot acele fete au și rămas în trupă.

Practic, noi am dus mai departe cu acele fete care și-au dorit să facă parte din trupa A.S.I.A. Nu a fost nimic premeditat, nu a fost nicio răutate la mijloc, nu ne stă în caracter în general să facem așa ceva. Colegele mele sunt niște fete extraordinare!” a precizat Iana Novac la FRESH by UNICA.

