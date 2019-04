Diana Dumitrescu, despre problemele dermatologice cu care s-a confruntat în sarcină: „Multe gravide aveau problema mea și nu găsiseră o soluție”

Diana Dumitrescu este însărcinată și va deveni mămică pentru prima dată. Îndrăgita actriță s-a confruntat la începutul sarcinii cu niște probleme deramatologice care i-au cauzat neplăceri și a apelat, în prima etapă, la ajutorul internauților.

Diana Dumitrescu, în vârstă de 35 de ani, a vorbit despre iritația care i-a apărut pe piele și a dezvăluit micul secret cu care-și întreține tenul în perioada sarcinii: „Am avut o problema reala la debutul sarcinii, mi-au apărut pe față tot felul de erupții roșiatice de care nu scăpam. Am întrebat și pe rețelele de socializare ce să mă fac. Multe gravide aveau problema mea și nu găsiseră o soluție. Noroc că am o amică medic, dr. Elena Martin, care a născut la rândul ei de doar un an de zile și am ajuns la ea. Mi-a recomandat tratamentele de față cu oxigen hiperbar și jur că sunt miraculoase. Pe lângă faptul că nu sunt interzise în sarcină, chiar te scapă de probleme. E și o formă de curățare profundă. Eu o să merg pe tot parcursul sarcinii la ea, ca să mă învețe trucuri, dar mai ales cum să nu fac vergeturi. Tot de la ea am aflat că în perioada sarcinii nu e bine să mă expun la soare fără protecție pentru că petele pigmentare apărute în sarcină pe față, nu prea mai ies cu nimic după.” – ne-a declarat Diana Dumitrescu.