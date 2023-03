Iana Novac, acuzații grave împotriva organizatorilor Eurovision: „Jocurile erau aranjate! Am făcut scandal, m-am războit și cu cei din TVR” / Exclusiv

Iana Novac a venit la FRESH by UNICA, în prima parte a lunii martie, unde a povestit despre experiența trăită la Eurovision. După două participări în competiția muzicală, blondina din trupa A.S.I.A. susține că organizatorii ar fi fraudat voturile. Soprana și-a căutat dreptatea inclusiv la TVR, dar a rămas doar cu un gust amar în amintirea competiției.

Iana Novac este cunoscută de întreaga țară pentru mai bine de 20 de ani de activitate în domeniul muzical. Cântăreața este supranumită și „Vocea de aur de peste Prut” pentru timbrul său de soprană care i-a adus două participări la Eurovision, dar fără de reușită.

Iana Novac, dezvăluiri despre nereușita de la Eurovision

Iana Novac a participat la Eurovision de două ori. Prima ocazie a fost în cadrul ediției Eurovision 2011, unde a făcut senzație cu piesa „Open your eyes”, alături de Distinto și Anthony Icagu. Potrivit spuselor artistei, întreaga țară i-ar fi votat, motiv pentru care se așteptau să vină acasă învingători. Spre nefericirea lor, nu au reușit să câștige.

„Când mă gândesc la Eurovision am un gust amar și nu înțeleg de ce că toată lumea spune lucrul ăsta. Sigur, eu înțeleg de ce. Am participat de două ori la Eurovision, prima oară cu trupa Distinto, am avut piesa „Open your eyes”, superbă, scrisă de Cristian Faur. Atunci am avut un succes imens. Toată țara ne-a votat. Am ieșit pe primul loc la public și eram fericiți, fericiți, fericiți, spuneam că am câștigat. Atunci, când eram în fericirea supremă, vine cineva lângă noi și ne spune: ‘Nu vă mai bucurați atât, că oricum nu voi câștigați’. A fost adevărat (că nu au câștigat, n.r.)”, a spus Iana Novac pentru FRESH by UNICA.

„Nu ne-au susținut absolut deloc, nu s-au implicat să răscolească”

Știind foarte clar că erau pe primul lor la votul publicului, Iana Novac și colegii săi nu au putut înțelege de ce nu au câștigat. Ca urmare, au încercat să-și caute dreptatea, dar managerii nu au dorit să se implice în întreg procesul. Concluzia la care a ajuns atunci artista și pe care și-o menține și astăzi: jocurile de la Eurovision sunt aranjate.

„Jocurile erau aranjate, din păcate. Se știa din start, nu conta pe cine a votat publicul. A fost o dezamăgire imensă. Dezamăgirea a venit și din partea managerilor care nu ne-au susținut absolut deloc, nu s-au implicat să răscolească și să ducem adevărul până la capăt. Nu știu care este motivul, nici nu mă interesează în momentul de față”, a mărturisit artista la FRESH by UNICA.

„Eu am făcut scandal, m-am războit și cu cei din TVR”

Artista nu s-a dat bătută atât de ușor și a zis să încerce, pentru a doua oară, să participe la faimoasa competiție. De data aceasta, soprana s-a pregătit intens și a pregătit totul în amănunt. Membra trupei A.S.I.A. a scris o piesă cu totul specială care ar fi îndeplinit toate criteriile pentru a putea trece de etapa din România, în 2017, dar fără de succes. Cântecul său nu a trecut nici măcar de etapa de selecție.

Observând că nici de această dată nu a reușit să-și îndeplinească scopul, vedeta a mers să discute cu echipa din TVR. Într-un final, s-a certat atât cu producătorii, cât și cu echipa care a reprezentat România în competiție.

„A doua oară, din nou, ambiția a zis că nu se poate, că trebuie să scriu o piesă extraordinară și să merg la Eurovision. Am scris „You can never die”. Există și pe Youtube piesa și chiar vă recomand să o ascultați. E scrisă special pentru Eurovision de mine și Alexandrescu Daniel. Eram atât de mândră de piesa aia. În sfârșit, era o piesă special scrisă pentru Eurovision. Avea toate ingredientele pentru Eurovision.

Piesa nu a trecut nici măcar de selecție. De departe era cea mai bună piesă din concurs și nu am spus doar eu lucrul ăsta. Piesa există pe Youtube și trebuie să o ascultați ca să vă dați seama despre ce vorbesc. Nu a trecut nici măcar de semifinale. Din nou, eu am făcut scandal, din nou m-am războit și cu cei din TVR și cu acea echipă care a dus, în acel an, Eurovisionul nu știu în ce țară. Nu s-a rezolvat nimic. Nu știu ce să spun, e păcat”, a adăugat artista la FRESH by UNICA.

Iana Novac: „De ani se face această greșeală”

Soprana atrage atenția asupra faptului că producătorii de la TVR fac două greșeli grave. Prima dintre ele este aceea că aleg să difuzeze competiția Eurovision în accesași zi cu Sanremo, festivalul muziciii italiene. Ca urmare, fanii fidelizați, de mai bine de 70 de ani, cu acest spectacol, vor avea tendința să ignore complet Eurovision.

O altă greșeală semnalată de membra trupei ASIA este aceea că producătorii nu ar promova suficient reprezentanții României în competiția Eurovision. Astfel, românii nu ar ști cine urmează să-i reprezinte în competiție, motiv pentru care nu votează.

„Vreau să spun și eu un lucru: Dacă se uită cineva din TVR la mine: cum să puneți Eurovisionul în aceeași seară cu Sanremo? Cum? De ani se face această greșeală. Există public Sanremo care se uită clar, de 70, 75 de ani”, a menționat Iana Novac la FRESH by UNICA.

Emisiunea integrală FRESH by UNICA, în care Iana Novac a făcut dezvăluiri exclusive despre scandalul reunirii trupei A.S.I.A., despre carieră și piedicile întâmpinate, dar și despre modul în care își crește copiii, o puteți vedea pe canalul oficial de Youtube!

Sursă foto: Facebook