Din anul 1986 până în 1999, actrița Andie MacDowell (62 de ani) a fost căsătorită cu fostul model Paul Qualley (62 de ani).

Fostul cuplu are împreună trei copii, un fiu și două fiice, Justin (34 de ani), Rainey (30 de ani) și Margaret (26 de ani).

Fiicele perechii au călcat pe urmele mamei lor, mezina fiind distribuită în producția Once Upon A Time in Hollywood (2019) și în miniseria Fosse/Verdon (2019).

Rainey este de asemenea atrasă de lumea actoriei, însă mai ales de cea a muzicii, fiind atât interpretă, cât și compozitoare.

Fiica cea mică a actriței Andie MacDowell, nud în videoclipul lansat de sora mai mare

Margaret a fost protagonista celui mai recent videoclip lansat de sora ei.

În videoclip, partener îi este actorul Shia LaBeouf. Scurtmetrajul piesei Love Me Like You Hate Me redă emoțiile relației dintre personajele interpretate de actori.

„Incredibil de frumos! Felicitări tuturor celor implicați. Superb”, a scris mama celor două. Coregrafia videoclipului a fost gândită de JA Collective.

Margaret urmează să fie protagonista unui nou serial, Maid, în care va juca alături de mama ei. Acțiunea va reda provocările întâmpinate de Margaret, o mamă singură, lucrând ca menajeră.

În paralel, Andie va juca rolul Paulei, o artistă autoproclamată care se luptă cu demonii săi interiori.

