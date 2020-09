DJ Erick Morillo, devenit celebru cu piesa „I like to move it”, a fost găsit mort în locuința sa

Starul muzicii house, Erick Morillo, a fost găsit de polițiști fără viață, în locuința sa din Miami, Florida. Circumstanțele morții sale sunt neclare. Tragicul eveniment vine la mai puțin de o lună de când cunoscutul DJ a fost arestat pentru că a agresat sexual o colegă din lumea muzicală în decembrie 2019.

Victima a susținut că a mers împreună cu artistul la el acasă, dar nu a răspuns avansurilor lui. Potrivit relatărilor ei, a mers să se odihnească în altă cameră, dar că s-a trezit „goală pe pat, cu Morillo la marginea patului, de asemenea, gol”.

Deși Erick Morillo a negat inițial acuzația, acesta s-a predat poliției după ce au apărut mai multe dovezi împotriva lui. Vineri ar fi trebuit să se prezinte în fața judecătorilor, potrivit Libertatea.

DJ-ul american cu origini columbiene, Erick Morillo, s-a făcut remarcat pe piața muzicală internațională odată cu lansarea, sub numele de scenă Reel 2 Real, a piesei electro-dance ”I Like to Move it”, în 1994. Aceasta s-a transformat rapid într-un hit. A câștigat premiul pentru cel mai bun DJ de trei ori la DJ Awards și a fost proclamat de câteva ori cel mai bun DJ internațional.

