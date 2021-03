Delia Matache (38 de ani) și soțul ei, Răzvan Munteanu (43 de ani), iubesc vacanțele în destinații exotice. În prezent, cuplul se află în Maldive, de unde Delia a publicat mai multe fotografii în costum de baie.

Deranjată de un articol de presă în care este acuzată că „și-a tunat posteriorul”, solista a publicat mai multe imagini în mediul online în care a explicat că este vorba doar despre un consum mare de calorii și de sport, nu de o operație.

Delia, fotografii sexy din vacanța în Maldive

Totodată, artista a spus că fotografiile depind și de perspectiva și de unghiul din care sunt realizate. Imagini din videoclipul publicat de cântăreață găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Delia și soțul ei investesc sume generoase de bani în vacanțe în zone extrem de frumoase. Pasionată de călătorii, solista și-a deschis un cont de Instagram destinat special acestora, numit @delianomad. Cele mai recente fotografii publicate pe acea pagină sunt surprinse în Dubai.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu, în mare, pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost. Trebuie să ajung neapărat în Islanda pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia.

Să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie. Vreau să văd multe lucruri acolo. (…) Hawai mă atrage, e tare, e mare și munte”, declara Delia tot recent, în cadrul podcastului M.C.N. Podcast.

De curând, Delia și soțul ei au vizitat Austria. Acolo, solista s-a aflat pe punctul de a aluneca de pe munte: „Era să cad de pe munte. Eram în Austria. M-am abătut de la traseu. I-am zis lui Răzvan să urcăm până într-o zonă de stânci.

Am zis că pozele ar arăta foarte bine dacă m-aș duce mai aproape, deși era în afara zonei de traseu. Era cu foarte multe pietre, nu mi-am dat seama la urcare cât e de nasol, nu am mai putut să cobor. Nu puteam nici să stau în picioare. A fost puțină panică. A fost dubios, îmi făceam tot felul de scenarii”.

Foto: Instagram

