Larisa Udilă, fostă concurentă „Bravo, ai stil!”, este însărcinată cu primul ei copil. Larisa a aflat că este însărcinată în data de 8 decembrie a anului trecut. Modelul formează de aproximativ 6 ani un cuplu cu jucătorul de fotbal Alexandru Ogică.

Larisa Udilă a dezvăluit sexul primul ei copil: „Îmi pare rău că nu am putut avea toți prietenii și familia alături”

Duminică, 28 februarie, cuplul a dezvăluit în mediul online sexul primului lor copil. „Mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți la filmare! Îmi pare rău că nu am putut avea toți prietenii și familia alături. 😿

Din păcate, trăim vremuri în care nu ne putem bucura de momente alături de cei dragi… Vreau să vă spun că sunt recunoscătoare tuturor celor care și-au rupt din timpul lor și au scris un mesaj sau ne-au dat un like! 💙 It’s a boy🍼💙”, a scris Larisa pe Instagram.

Larisa a avut un prim trimestru dificil

„În momentul de față mă simt extraordinar de bine. Însă am avut vreo două săptămâni și jumătate, trei, în care vomitam și apa. Tocmai de-aia am și ajuns la Urgență. A fost foarte rău”, a dezvăluit modelul. Un timp, Larisa a fost absentă din mediul online întâi pentru că se simțea foarte rău, dar și pentru că luase câteva kg în plus, iar urmăritorii ei observaseră.

„Mergeam în genunchi pe mochetă să ajung la baie să vomit pe gresie, să nu vomit pe mochetă. Vomitam încontinuu și plus că se vedea, m-am îngrășat destul de tare și toată lumea îmi spunea că sunt grasă”, a adăugat. Până acum, Larisa a luat aproximativ 7 kg în greutate, dar nu este deranjată nici de mesaje, nici de felul în care arată.

A spus că mănâncă foarte sănătos, multe fructe, bea multe lichide, dar că nu știe de ce a luat atât de rapid în greutate. Totodată, Larisa a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. Nu a oferit încă detalii, dar a spus că o va face. „Sincer, nu-i doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Mă bucur că totul este în regulă în momentul acesta”, a mai spus.

Foto: Instagram

