Luni, 1 martie 2021, fiicele gemene ale Valentinei Pelinel (40 de ani) și ale lui Cristi Borcea (51 de ani) au împlinit 2 ani. Cuplul mai are împreună un fiu, Milan, în vârstă de 4 ani.

Fiicele gemene ale Valentinei Pelinel au împlinit 2 ani: „Două mărțișoare în viața noastră”

În mediul online, cu ocazia aniversării fiicelor ei, Indira Maria și Rania Maria, Valentina a publicat o fotografie în care apar ea, partenerul ei și cei trei copii ai lor, Milan, Indira și Rania.

„Pentru noi, această zi este magică și ne-a adus o fericire imensă prin prezența acestor două mărțișoare în viața noastră. O primăvară cu dragoste și încredere vă dorim tuturor! 🌸🌷”, a scris Valentina Pelinel în mediul online.

În noiembrie 2020, într-un interviu oferit revistei OK! Magazine, Valentina a vorbit despre fertilizarea in vitro. Pentru a le concepe pe gemenele ei, modelul a apelat la această procedură medicală. „Da, o să spun pentru prima dată. Am apelat la fertilizare. Restul speculațiilor n-au o bază reală.

Știu că au existat multe scenarii atunci. Nu știu de ce, pentru mulți, fertilizarea este un subiect tabu. Aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame. Am avut parte de multă discreție și de servicii ca-n străinătate.

Sunt multe femei pentru care o sarcină naturală nu e posibilă și aceasta este singura metodă. Nu trebuie să ne ferim, ci trebuie să fim un exemplu și să le dăm curaj celor care vor să aleagă calea asta”, a declarat Valentina.

Pe 11 ianuarie 2021, cu ocazia Zilei Internaționale a Cuvântului „Mulțumesc”, Valentina i-a făcut următoarea declarație lui Cristi: „Mulțumesc pentru că m-ai împlinit ca om și ca femeie, pentru că îmi ești alături în fiecare zi și pentru că am creat împreună o familie frumoasă ❤❤❤”.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit civil pe 12 septembrie 2018, iar, pe 30 septembrie 2019, cuplul s-a cununat religios în Ungaria.

