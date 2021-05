Daniel Pavel, singur de Paște în Republica Dominicană. Cui îi duce dorul prezentatorul „Survivor România”

Daniel Pavel a sărbătorit Paștele în Republica Dominicană, departe de familie. Prezentatorul „Survivor România” a povestit într-un interviu pentru click.ro că a înlocuit produsele tradiționale românești cu fructe de mare.

„Am dat Slava cuvenită Domnului şi am petrecut împreună, cu cei de lângă mine. Sarmalele, drobul şi salata de boeuf mi-ar ocupa memoria papilelor gustative însă e doar o amintire prea dureroasă să o mai evoc. Le făcea, la superlativ, doar mama mea – iar ea nu mai este cu noi. Aici am înlocuit drobul de miel cu fructele de mare! Îmi place şi asta, se leagă cu amintiri de pe vremea când eram ofiţer de marină şi navigam pe linie cu Brazilia, Argentina şi Uruguay” a spus Daniel Pavel.

Daniel Pavel a mărturisit că cel mai greu i-a fost să fie departe de familia lui: „Te arde carnea şi sufletul de dor, ce să mai. De iubita şi de băiatul meu, alături de mama lui. Ei stau în afara ţării, la Viena, unde apucasem să ajung pentru un proiect media, derulat în ultimii 5 ani.

Îmi e foarte dor de România, în care piloni ai dorului sunt tatăl meu, pe care nu l-am vazut de 1 an deja, din pricina pandemiei şi are 80 de ani, de fratele şi de sora mea, cumnatul şi de nepoţii mei, 4 la număr”, a spus moderatorul de la Kanal D.

Daniel și iubita sa, Marina, sunt împreună de aproape 7 ani. Originară din Basarabia, tânăra lucrează în Viena, la cea mai mare firmă de logistică din Viena.

Daniel Pavel are un fiu în vârstă de 16 ani, care locuiește la Viena.

„A venit în Austria, cu mama lui, prin transfer de la Liceul Francez de la București, pe care îl urma, la scurtă vreme după ce am ajuns eu la Viena. Vorbitor de germană, franceză și engleză, pe lângă română, am considerat că Viena s-a așezat foarte bine pentru el. Acum este elev al Liceului Francez de la Viena, și am o relație cordială cu mama lui pentru beneficiul băiatului”, a mai spus acesta.

Sursă foto: Instagram