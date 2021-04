Jana Kramer și Mike Caussin divorțează. Artista susține că a fost înșelată

Jana Kramer a decis să divorțeze de fostul jucător de fotbal american Mike Caussin, după șase ani de căsnicie. Artista în vârstă de 37 de ani susține că soțul său a înșelat-o și a avut „conduită conjugală necorespunzătoare”. Potrivit actelor depuse la dosar, cei doi s-au despărțit în data de 20 aprilie.

„Am încercat să dau sens unei realități pe care nu am vrut niciodată să o cred, însă se pare că a devenit posibilă din nou. Am luptat. Am iubit puternic. Am iertat. M-am străduit. Am dat tot ce am avut și acum nu mai am nimic altceva de dat. Este timpul”, a scris cântăreața pe rețelele de socializare.

Jana Kramer și Mike Caussin s-au mai despărțit și în 2016

Jana Kramer și Mike Caussin au împreună doi copii: un băiețel în vârstă de 2 ani, Jace Joseph, și o fetiță de 5 ani, Jolie Rae. Artista le-a solicitat judecătorilor să ia în calcul acordul post nupțial semnat și să împartă custodia copiilor. De asemenea, acesta a cerut ca bărbatul să plătească pensia alimentară și să acopere costul taxelor de judecată, potrivit People.com.

„El i-a trădat din nou încrederea”, a mărturisit o sursă pentru People săptămână trecută. Cuplul s-a mai despărțit o dată în 2016 din aceleași cauze, iar la momentul acela Mike Caussin ar fi început terapia pentru a scăpa de dependența de sex.

Jana Kramer și Mike Caussin au început să formeze un cuplu în august 2014, iar câteva luni mai târziu, în luna decembrie, cei doi s-au logodit. S-a căsătorit în mai 2015, iar în ianuarie 2016 au devenit părinți pentru prima oară. În același an s-au despărțit din cauza infidelității sportivul, dar s-au împăcat anul următor și în noiembrie 2018 s-a născut fiul lor.

Jana Kramer a mai fost căsătorită de două ori. Cu actorul Johnathon Schaech, din 2010 până în 2011, însă căsnicia a durat de fapt doar o lună. Și cu Michael Gambino, în 2004.

Sursă foto: Instagram, Profimedia