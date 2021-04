Rita Ora, aventură amoroasă cu un regizor hollywoodian însurat

Frumoasa cântăreață, Rita Ora (30 ani) este la Sydney, în Australa și filmează pentru show-ul de televiziune „The Voice”. Pe lângă munca depusă pe platourile de televiziune, ea trăiește o poveste controversată de dragoste. Surse din anturajul vedetei spun că Rita se află în tandrețuri cu regizorul de film neozeelandez Taika Waititi (45 ani), foarte bine cotat la Hollywood, cunoscut pentru pelicule precum „Thor”, „Boy”, „What We Do in the Shadows”, „Hunt for the Wilderpeople” și „Jojo Rabbit”. Cineastul este căsătorit de aproape zece ani cu producătoarea de film Chelsea Winstanley și au împreună două fiice.

Ceea ce șochează și mai mult e că cei doi nu își ascund relația, iar surse din anturajul vedetei spun că aceștia sunt împreună de aproape o lună. De altfel, Rita a postat pe contul ei de Instagram o fotografie în care regizorul o ține pe vedetă de gât, Taika fiind cu capul în jos.

Deși vedeta nu a declarat oficial relația cu regizorul, ea continuă să pătrundă din ce în ce mai mult în viața regizorului, sperând să joace în noul lui film regizat „Thor: Love and Thunder”.

„Cei doi formează un cuplu încâ din luna martie și toţi apropiații Ritei ştiu despre relaţia pe care o are cu Taika Waititi”, a spus o sursă din anturajul vedetei pentru presa internațională.

De curând, cei doi au fost văzuți coborând dintr-un avion privat alături de Chris Hemsworth şi Elsa Pataki.

În momentul de față, fanii Ritei dezbat aprins înclinația ei de a se cupla cu cineaști, ea punând capăt relaţiei cu un alt regizor, mai exact cu francezul Romain Gavras.

Rita Sahatçiu Ora, născută pe 26 noiembrie 1990, este o cântăreață, compozitoare și actriță britanică originară din Kosovo. Albumul său de debut, „Ora” (2012), a propulsat-o rapid pe poziția #1 în topurile din Anglia, devenind celebră grație single-urilor number-one precum „R.I.P.” și „How We Do (Party)”. Ascensiunea ei muzicală a continuat cu poziția #1 în topurile muzicale din U.K. cu piesa „Hot Right Now” în colaborare cu DJ Fresh. În timp, Ora a devenit artistul cu cele mai multe single-uri de poziția #1 în UK Singles Chart în 2012. Un an mai târziu, vedeta a fost nominalizată de trei ori la BRIT Awards. În 2014, Rita Ora a fost a doua cântăreață solo britanică cu patru single-uri de poziția #1 în Marea Britanie, după Geri Halliwell, fostă membră a formației Spice Girls.