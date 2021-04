EXCLUSIV! Ce ne-a spus Alexandra Stan despre maternitate: „Tatăl copilului meu…”

Numele ei este acum pe buzele tuturor, lumea fiind fascinată nu doar de parcursul ei artistic, ci și de omul din spatele scenei. Am stat de vorbă cu ea despre povești noi de iubire, despre dorința ei de a deveni mamă, despre operații estetice și despre încrederea de a fi sexy atunci când gurile rele din jur critică.

Alexandra, spune-ne un obicei de-al tău de care eșți mândră și unul de care ți-ai dori să scapi.

Un obicei de care sunt mândră este să fac complimente foarte des, atât femeilor, cât și bărbaților. Este un obicei bun, zic eu. Iar unul de care aș vrea să scap este cafeaua. Mi-aș dori să am o viață mai relaxată și să nu beau cafea zi de zi.

Ce poveste din copilărie sau adolescență o spui atunci când vrei să faci o persoană cu care abia te împrietenești să râdă?

Cred că tot timpul îmi aduc aminte de momentele când eram copil și eram acasă. Aveam un grup de 10-15 prieteni și ne jucam baseball pe stradă, iar mai mereu dădeam mingea în curtea vecinilor și trebuia să sărim gardul pentru a o recupera.

Dacă te-ai putea teleporta într-un moment sau loc din trecut, unde te-ai duce prima oară?

M-aș duce pe plajă, vara, cu părinții sau prietenii. Fix acolo m-aș duce.

Ce ne-a spus Alexandra Stan despre iubire și dorința de a fi mamă

„Îmi doresc mult să fiu mamă. Iar tatăl copilului trebuie să fie un om bun, calm, să ne iubească, să fie responsabil, să fie un om echilibrat”.

Tu nu te-ai sfiit niciodată să expui și părțile vulnerabile ale sufletului tău în interviuri. Cu ce preț vine la pachet această latură vulnerabilă a ta?

De a atrage energii, nu mereu bune, din partea oamenilor. Dar asta înseamnă să fii artist, atunci când iți expui viața, trebuie să știi să te protejezi cumva, pentru că sunt multe energii care te pot ataca.

Este dificil pentru tine să iubești din nou, după ce în trecut ai fost dezamăgită de mai mulți bărbați?

Este dificil, da și nu. Cred că, de fapt, asta este frumusețea vieții, să reușim să rămânem încrezători, să vedem binele din oameni și să ne iubim unii pe ceilalți. Asta înseamnă să fii învingător, de fapt.

Ai spus în alte interviuri că îți dorești să devii mamă la un moment dat. Ce calități îți dorești să aibă tatăl copilului tău?

Îmi doresc mult să fiu mamă. Iar tatăl copilului trebuie să fie un om bun, calm, să ne iubească, să fie responsabil, să fie un om echilibrat; nu-mi doresc să fie un om bogat sau să aibă „calități” de genul. Să fie un om înțelegător și să mă susțină. Și să-și dorească să fim un întreg, pentru că asta înseamnă să fim o familie.

Despre operații estetice și apariții sexy

„Eu nu mă machiez. Folosesc make-up doar când am proiecte, filmări sau întâlniri importante, dar în 80% din timp nu mă machiez”.

Ești una dintre cele mai frumoase femei din România, iar naturalețea este punctul tău forte. Activând într-o industrie în care operațiile estetice sunt o normalitate, cum îmbrățișezi tu felul în care arăți?

Am momente și momente. Uneori mă simt foarte bine în pielea mea, alteori găsesc, ca orice femeie, tot felul de defecte. Încerc să mă hidratez foarte mult, să nu mă machiez mult, iar în ultimii ani am încercat să nu mă machiez atât de mult, pentru că machiatul îmbătrânește foarte mult. Frumusețea chiar vine și din interior, dar trebuie să ne și îngrijim, pentru că nu putem să sfidam legea gravitației și vârstă. Există tot felul de tratamente și terapii care te ajuta să-ți tii pielea tânără și nu cred că e nevoie să apelezi la operații estetice. Operațiile ar trebui să fie ultimul pas.

Pe femei se pune foarte des presiunea de a arăta impecabil tot timpul. Ți-a afectat vreodată acest lucru stima de sine și felul în care te vezi când te uiți în oglindă?

Da, m-a afectat și am încercat să lucrez cu mine la treaba asta, sunt într-o continuă colaborare cu mine. Nu e ok să fim sub lupă tot timpul, e bine să ne acceptăm așa cum suntem. Nici nu trebuie să dormim pe noi și să nu ne îngrijim, dar cred că e important să ne acceptăm așa cum suntem. Consider că sunt lucruri mult mai importante în viață decât felul în care arăți.

Pentru persoanele care îți admiră naturalețea, care sunt trucurile tale de frumusețe?

Eu nu mă machiez. Folosesc make-up doar când am proiecte, filmări sau întâlniri importante, dar în 80% din timp nu mă machiez, nu folosesc nici măcar BB cream, folosesc crema cu SPF, las pielea să respire, beau multa apă, și mâncatul este important, fructele și legumele nu trebuie să lipsească, pentru că ajută mult.

Ce ți-ai dori să înțeleagă acei oameni care îți critică aparițiile sexy și îndrăznețe?

Aș dori să înțeleagă că nu sunt doar ceea ce afișez, și că aparițiile sexy și îndrăznețe sunt o parte din mine, pe care uneori o exprim mai mult, alteori mai puțin, și daca își doresc să mă cunoască, ar trebui să sape mai adânc, pentru că nu sunt doar apariții sexy.

Foto: Instagram

