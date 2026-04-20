Cum arată Murilo Benicio la 54 de ani. Lucas din „Clona” nu mai seamănă deloc cu cel care cucerea inimile femeilor din întreaga lume

Murilo Benicio a ajuns la vârsta de 54 de ani și lumea încă își amintește de el ca de Lucas, bărbatul care a trăit o intensă poveste de iubire cu Jade, în telenovela „Clona”. Deși nu a părăsit de tot lumea cinematografiei, acesta nu a mai fost la fel de intens mediatizat ca la începutul anilor 2000.

Ce face acum Murilo Benicio

Proiectele recente ale lui Murilo Benício (2024–2026) reflectă o perioadă intensă atât în televiziune, cât și în cinematografie, marcând revenirea sa în roluri de antagonist și debuturi în genuri noi.

În prezent, actorul joacă rolul principal negativ în telenovela „Três Graças”, unde îl interpretează pe Santiago Ferette, un antreprenor bogat și fără scrupule din São Paulo, implicat în activități ilegale. Pentru acest rol, Benicio a trecut printr-o transformare fizică, adoptând un look elegant cu părul complet grizonat.

Înainte de proiectul actual, a apărut în acest serial într-un rol complet diferit, interpretând un personaj criminal pentru care s-a ras pe cap.

În noiembrie 2025, a Murilor Benicio a intrat și în lumea afacerilor. Acesta a lansat o colecție de ochelari în colaborare cu un brand cunoscut, demonstrând un interes crescut pentru antreprenoriat și imagine de brand.

Citește și: Joe Jonas a confirmat relația cu Tatiana Gabriela, la aproape doi ani de la divorțul de Sophie Turner

Citește și: Reghecampf vs. Anamaria Prodan, un nou episod la Tribunal, la mai bine de doi ani de la oficializarea divorțului. Pentru ce se judecă de data aceasta

Poveștile de iubire cu colegele din „Clona”

Pe plan personal, Murilo Benicio a trăit mai multe povești de iubire, două dintre ele chiar cu colegele sale de pe platourile de filmare ale serialului „Clona”, Giovanna Antonelli (Jade) și Debora Falabella (Mel).

Între 2002 și 2005, el a avut o relație cu actrița Giovanna Antonelli, colega sa din „Clona”, cu care are un fiu, Pietro, acum în vârstă de 21 de ani. La acea vreme, relația lor a fost intens mediatizată, fiind considerată una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din lumea telenovelelor.

Citește și: Christina Aguilera, apariție spectaculoasă pe covorul roșu, după ce a slăbit 25 de kilograme

Citește și: Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Vedeta a ales să păstreze numele soțului. Ce au decis pentru cei 3 copii

Ani mai târziu, dragostea l-a surprins din nou pe Murilo Benicio. În 2012, el a început o relație cu Débora Falabella, alături de care a jucat în „Avenida Brasil” și „Clona”. Débora, proaspăt divorțată la acea vreme, a fost partenera sa timp de șapte ani, însă cei doi s-au despărțit în 2019. Relația lor a fost una discretă, dar intens comentată în presă, mai ales datorită statutului lor de vedete iubite în Brazilia.

Anul acesta, Murilo Benicio a încheiat relația pe care o avea cu jurnalista Cecilia Malan. Deși cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, de curând aceștia au fost surprinși din nou împreună, potrivit Globo.

