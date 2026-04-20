Joe Jonas a confirmat relația cu Tatiana Gabriela, la aproape doi ani de la divorțul de Sophie Turner

Joe Jonas a confirmat relația cu modelul Tatiana Gabriela, la aproape doi ani după ce el și actrița Sophie Turner au finalizat divorțul.

Joe Jonas a publicat prima fotografie cu el și cu iubita lui, Tatiana Gabriela, în mediul online. În imaginea alb negru, artistul privește în jos, în timp ce este îmbrățișat din lateral de model, care privește serios spre obiectivul camerei.

În altă poză din același carusel, Joe, în vârstă de 36 de ani, poate fi văzut stând la soare în Puerto Rico, țara natală a partenerei sale, în vârstă de 30 de ani. „Dacă vedeți asta, înseamnă că videoclipul meu din Puerto Rico este acum disponibil”, a scris solistul în descrierea imaginilor.

„Mă ajută cu spaniola”

Solistul a împărtășit, de asemenea, detalii rare despre relația dintre el și Tatiana în videoclipul mai sus menționat. Joe și Tatiana pot fi văzuți amuzați în timp ce ea încerca să-l învețe câteva replici în limba ei maternă. „Mă ajută cu spaniola”, a spus Joe, înainte de a povesti despre ziua lor, în care au explorat insula, au mâncat la restaurante locale și s-au plimbat cu mașina prin oraș. „Apoi am fost la o cascadă, am sărit în apă, a fost atât de frumos.”

Deși despre Joe și Tatiana au apărut primele speculații în noiembrie 2025, cântărețul a explicat anterior cât de dificil poate fi să găsească un echilibru între viața sa amoroasă și cariera muzicală. „Cinci spectacole la rând nu fac să fie ușor să te întâlnești cu cineva la o cafea”, a declarat el pentru Esquire în octombrie.

În ce relații au rămas Joe Jonas și Sophie Turner după divorț

Dar el a precizat întotdeauna că prioritatea sa principală este să aibă grijă de fetele pe care le are din fosta căsnicie cu actrița Sophie Turner, Willa, de 5 ani, și Delphine, de 3 ani. „Am o relație frumoasă de co-parenting pentru care sunt foarte recunoscător”, a spus Joe în mai 2025, în podcastul „Jay On Purpose Live Tour”. „Să existe o mamă incredibilă, Sophie, pentru aceste fete, este ca un vis devenit realitate.”

Artistul a continuat să o laude pe actrița din „Game of Thrones” pentru că este un model pentru fetițele lor. „Acum cât sunt mici, ceea ce îmi doresc pentru ele este să admire femei grozave”, a explicat el. „Cred că valorile pe care mi le doresc pentru ele sunt să fie deschise la minte și să aibă o inimă mare. Să fie capabile să intre în orice cameră și să aibă încredere și să știe că pot face literalmente orice își doresc.”

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

