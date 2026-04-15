Cine a fost eliminat în a doua ediție „Chefi la cuțite”, sezonul 17. Chef Alexandru Sautner a pierdut un concurent

Chef Alexandru Sautner a pierdut primul său concurent din sezonul 17 al emisiunii „Chefi la cuțite”, în ediția de marți, 14 aprilie. După cel de-al doilea battle câștigat de chef Orlando Zaharia, Irina Man a fost eliminată.

Cea de-a doua confruntare din sezon a fost una dintre cele mai solicitante de până acum. Concurenții au fost puși în fața unei probe individuale extrem de dificile, ce a scos la iveală atât punctele lor forte, cât și slăbiciunile. Deși unii au reușit să impresioneze juriul cu farfurii impecabile, alții nu au reușit să atingă standardele impuse.

Vestea bună a serii a venit din partea Irinei Fodor, care a anunțat rezultatele duelului individual. Alexandru Dodoaia, deținătorul cuțitului de aur oferit de chef Richard Abou Zaki, a obținut punctajul maxim, confirmându-și astfel locul în competiție.

„O fericire imensă!”, a fost reacția lui chef Richard, mândru de performanța cuțitului său de aur.

Pentru echipa verde însă, seara a luat o turnură dramatică. Irina Man, concurenta cu cel mai mic punctaj al probei, a fost nevoită să părăsească emisiunea. Farfuria sa nu a reușit să convingă jurații, iar decizia eliminării a fost inevitabilă.

Primele declarații ale concurentei, după eliminare

Irina Man nu s-a arătat supărată de decizia juraților de a o trimite acasă.

„Nu e nicio supărare. Chiar mă bucur că a fost așa! Eu îmi știu valoarea. M-am bucurat că am ajuns până aici la vârsta mea. Alții n-au ajuns nici până aici”, a spus concurenta.

Deși afectat de pierderea unui membru al echipei sale, chef Alexandru Sautner a recunoscut că eliminarea nu l-a luat prin surprindere. Totuși, plecarea Irinei Man a fost un moment emoționant pentru întreaga echipă verde, care și-a exprimat regretul pentru colega lor.

