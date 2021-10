Adela Popescu (34 de ani) și Radu Vâlcan (44 de ani) sunt căsătoriți din anul 2015. Cuplul are trei fii, Alexandru (5 ani), Andrei (2 ani) și Adrian (2 luni). În sezonul 2 Masked Singer, Radu s-a ascuns sub masca șarpelui. Invitat în emisiunea Vorbește Lumea, găzduită de Adela, Radu a vorbit despre momentul demascării sale, dar și despre vacanța în care el și prezentatoarea vor merge de ziua ei.

Ce vor face Radu Vâlcan și Adela Popescu de ziua prezentatoarei TV

„Ideea e că noi așteptam momentul (n.red. demascării) de foarte mult timp. Îl și pregătisem pe Alexandru. Se gândea Radu cum o să fie când o să se uite la șarpe, își dă masca jos și e tata, aoleu, Moș Crăciun, cum ar veni. Numai că azi-noapte momentul a fost târziu, copilul dormea, eu nu mai terminam cu cel mic, el zicea «hai odată că sunt cântăreț și dansator o dată și tu nu cobori». Am coborât, am luat struguri și l-am văzut”, a povestit Adela.

În continuarea interviului, Radu a făcut și o mică „gafă”, dacă o putem numi așa, „gafă” care a lăsat-o pe Adela fără cuvinte. „Eu nu mă uit la emisiune (n.red. Vorbește Lumea), nu știu cum funcționați voi (n.red. Adela și colegii ei, Bogdan Ciudoiu și Andrei Lăcătuș/Shurubel)”, a spus actorul, moment în care Adela a exclamat: „Aaaaa”. „Mă uit, mă uit să te văd pe tine cât de frumoasă ești”, s-a corectat grăbit Radu.

Perechea va pleca în vacanță la Roma de ziua Adelei, mai precis pe 8 octombrie. Aceasta va fi a treia escapadă doar în doi a perechii de când au devenit părinți. Prima a fost după nașterea lui Alexandru, la Barcelona, iar a doua după nașterea lui Andrei, în Dubai. „De 5 ani sunt însărcinată și alăptez, nu vă faceți griji”, a glumit Adela.

„Spune acum, în fața poporului, tu mă lași însărcinată pentru că îți place cum arăt cu forme?”, l-a întrebat Adela pe Radu. „Cine a zis treaba asta? Da! Da, așa este, recunosc!”, a răspuns prezentatorul. „Atunci, scumpe, dau drumul la mâncat, decât să facem copii, uite, sunt greu de întreținut”, a continuat Adela. „Păi, ce facem, că tu ești mereu însărcinată și și mănânci”, a completat Radu în glumă. „Aia e problema”, a încheiat prezentatoarea.

Adela și Radu s-au mutat în casă nouă în decembrie 2021. „În clipa în care am deschis ușa și am intrat, e adevărat că mirosea a curat pentru că fusese o echipă care făcuse curățenie, lucrurile erau așezate, perdelele erau puse. Eu nu știam încă cum arătau perdelele, văzusem doar pozele. Am avut un sentiment incredibil”, a spus Adela în ianuarie 2021.

„E o casă exact cum ne-am dorit-o noi. Am ales împreună. E ciudat. Nu e o casă clasică. Avem niște uși care nu se văd. Când ești la etaj, ai impresia că e un hol lung. E destul de straniu pentru, să spunem cei de vârsta a doua. În dormitor am hotărât să punem un televizor, deși în locuința cealaltă nu aveam”, a mai spus atunci.

