Adela Popescu (34 de ani) și Radu Vâlcan (44 de ani) s-au mutat în casă nouă în decembrie 2021. Cuplul are trei fii, Alexandru (5 ani), Andrei (2 ani) și Adrian (2 luni). Recent, în mediul online, prezentatoarea TV a publicat mai multe fotografii din locuința lor.

Ce casă frumoasă au Adela Popescu și Radu Vâlcan. „E o casă exact cum ne-am dorit-o noi”

„În clipa în care am deschis ușa și am intrat, e adevărat că mirosea a curat pentru că fusese o echipă care făcuse curățenie, lucrurile erau așezate, perdelele erau puse. Eu nu știam încă cum arătau perdelele, văzusem doar pozele. Am avut un sentiment incredibil”, a spus Adela în ianuarie 2021.

„Am deschis ușa și am zis: «Doamne, îți mulțumesc că simt asta!». Aveam foarte mari emoții. (…) Prima senzație a fost WOW. Din momentul acela am zis: «Gata, aici rămânem!». N-am mai dormit nici măcar o dată dincolo. (…) Am avut și o provocare legată de copii. Ne spuneau, în special Alexandru, că el nu dorește să vină la casa nouă, că el vrea să rămână la casa veche”, a continuat.

„E o casă exact cum ne-am dorit-o noi. Am ales împreună. E ciudat. Nu e o casă clasică. Avem niște uși care nu se văd. Când ești la etaj, ai impresia că e un hol lung. E destul de straniu pentru, să spunem cei de vârsta a doua. În dormitor am hotărât să punem un televizor, deși în locuința cealaltă nu aveam”, a continuat.

„Doar pentru că dormitoarele nu sunt pe același etaj cu livingul. Dacă vrem după ce adorm copiii să ne uităm la un film, să o facem din dormitor [aproape de ei]. În dormitor avem televizorul, patul, dressingurile noastre, baia. Atât. Niciun tablou, comodă, doar noptierele și luminile. Vreau să fie totul aerisit. Strictul necesar”, a mai spus atunci.

Prezentatoarea TV a devenit mamă pentru a treia oară pe 11 iulie 2021. Mezinul, Adrian, ar fi trebuit să fie botezat pe 10 septembrie, însă perechea a fost nevoită să anuleze evenimentul după ce Adela, Radu și fiul lor cel mic au contractat virusul SAR-CoV-2.

După 2 săptămâni de carantină, Adela s-a vindecat și a revenit în platoul emisiunii Vorbește Lumea. Atunci, în platou se afla Horia Brenciu (49 de ani), care i-a făcut o „surpriză” Adelei.

„Ne bucurăm că ești din nou sănătoasă. Dragii mei, orice revenire la TV se bonifică cu un tort. Bine ai venit, Adela! Ăsta este al tău, bine ai revenit! Îți aparține. Ține fața… Asta e revenirea pe care ne-o dorim”, a precizat Horia Brenciu în timp ce i-a trântit Adelei tortul în față.

Foto: Instagram