Ce talent ascuns are fiica lui Răzvan Fodor: „Am zis wow”. Diana avea 5 ani când și-a surprins părinții / VIDEO

Irina și Răzvan Fodor au împreună o fetiță, Diana, în vârstă de 11 ani. Pe când avea doar 5 ani, Diana și-a surprins părinții cu un talent pe care nimeni nu știa că îl are.

Invitat în podcastul lui Horia Brenciu, „Lucruri simple”, Răzvan a povestit despre viața de tată și a vorbit și despre posibilitatea de a mai avea un copil, acum că fiica sa este o adevărată domnișoară.

Ce talent ascuns are Diana, fiica lui Răzvan Fodor

Diana Fodor este pasionată de matematică și limba engleză, dar are și un talent pe care, din cauza pandemiei de COVID, a încetat să îl mai cultive.

„Era micuță și am văzut o reclamă la o bancă, la televizor și era cu un pian și ea reproducea pe gură – avea cinci ani – toată treaba aia de la pian. Linia melodică. Am zis wow și am chemat o fată. Am făcut pian cu ea un an și jumătate și ne-am oprit exact la pandemie. Acum, vrem să reluăm treaba asta”, a spus Răzvan Fodor în podcastul lui Horia Brenciu.

Totuși, el și Irina Fodor au întâmpinat o mică problemă, întrucât nu îi găsesc Dianei un profesor de pian care să vină acasă.

„Nu găsim profesor care să vină acasă. Ne e mai greu cu treaba asta, cu acasă. Ne e mult mai simplu acasă, că matematica o facem acasă. Pentru engleză, o ducem undeva. Deocamdată, atât avem ca și activități. Engleză și matematică. Am mai vrea instrument, adică pianul și să o băgăm la un sport, nu de performanță. Cum ar fi înotul, ca să se întindă”, a precizat Răzvan Fodor.

Cum și-ar numi soții Fodor al doilea copil

Întrebat de Horia Brenciu cum ar vrea să își numească al doilea copil, dacă vor mai avea unul, Răzvan Fodor a răspuns amuzat: „Petrică”.

Însă, prezentatorul a dat de înțeles că nu intenționează să aibă un alt copil: „Cumva, a trecut treaba asta”.

Irina și Răzvan Fodor și-au numit fiica Diana, iar adolescenta a moștenit urechea muzicală a tatălui ei.

„Am observat la ea o afinitate pentru limbile străine. Reține foarte ușor. Probabil amoștenit urechea muzicală de la tati”, a precizat și Irina Fodor.

Pe de altă parte, Răzvan Fodor a precizat că nu știe cu cine seamănă fiica sa, întrucât el nu are o pasiune pentru limbile străine.

