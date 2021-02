Joi, 25 februarie 2021, The Late Late Show, emisiunea actorului și prezentatorului TV James Corden (42 de ani) a fost difuzată. În cadrul acesteia, Prințul Harry (36 de ani) a dezvăluit primul cuvânt al fiului său Archie, cadoul pe care Archie l-a primit de la bunica lui de Crăciun și motivul separării lui și a lui Meghan de familia regală a Marii Britanii.

Din luna mai a anului 2018, Harry este căsătorit cu fosta actriță Meghan Markle (39 de ani). Perechea are împreună un fiu, Archie Harrison, în vârstă de 1 an și 10 luni. De Ziua Îndrăgostiților, cuplu a dezvăluit că familia lor se va mări cu un alt membru, Meghan fiind însărcinată.

În timpul interviului, Harry și gazda emisiunii au vizitat casa în care actorul Will Smith a filmat celebrul sitcom Fresh Prince of Bel Air. Ulterior, pentru a-l convinge pe Duce să cumpere respectiva vilă, James a sunat-o pe Meghan pentru a-i afla opinia.

„Cred că ne-am mutat suficient”, a spus fosta actriță. „Haz, cum decurge turul tău prin LA?”, l-a întrebat apoi pe Harry, surprinzându-l pe James cu alintul folosit, „Haz”. James a replicat: „Haz? Nu știam că-ți spunem așa”, moment în care Harry a glumit: „Păi, tu nu ești soția mea”.

Care a fost primul cuvânt rostit de fiul Prințului Harry? „Trei silabe”

În continuarea interviului, Harry a dezvăluit care a fost primul cuvânt al lui Archie, bănuim că după „mama și dada”. „Fiul meu are peste un an și jumătate și este nebunatic. Are cea mai grozavă personalitate. Pune cuvinte cap la cap, cântă deja. Primul lui cuvânt a fost crocodil, trei silabe”, a declarat Harry.

De la bunica lui, Regina Elisabeta a II-a a Angliei, Archie a primit de Crăciun un aparat de făcut waffe. „Bunica mea ne-a întrebat ce vrea Archie de Crăciun, iar Meg a spus un aparat de waffe și bunica l-a trimis. În fiecare dimineața la micul dejun, Meg face un mix organic, îl pune în aparat, îl întoarce, îl scoate, iar Archie iubește asta. Se trezește dimineața și spune waffe”, a mai spus Prințul.

Harry a vorbit de asemenea despre decizia a se separa de familia regală: „Am făcut un pas înapoi, mai degrabă, nu ne-am retras. Era un mediu dificil, după cum au sesizat mulți oameni. Știm cu toții cum poate fi presa britanică, îmi distrugea sănătatea mentală”.

„Mi-am zis: «Este toxic». Și am făcut ce ar fi făcut orice soț și tată, mi-am scos familia din acel mediu. Niciodată nu ne-am retras și, în ceea ce mă privește, orice decizie se va lua, eu niciodată nu voi renunța. Întotdeauna voi contribui. Viața mea este dedicată serviciului public, așadar asta voi face oriunde m-aș afla în lume”, a mai spus.

Foto: Profimediaimages.ro

