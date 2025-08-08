Brandon Blackstock s-a confruntat cu problemele de sănătate timp de trei ani înainte de a muri joi, 7 august. Anunțând moartea sa, un reprezentant al managerului de talente și al familiei sale a dezvăluit că Blackstock, care avea 48 de ani, „a luptat cu curaj cu cancerul timp de mai bine de trei ani”.
„Brandon a luptat cu curaj cu cancerul timp de mai bine de trei ani. A decedat în pace și a fost înconjurat de familie. Vă mulțumim pentru gândurile și rugăciunile voastre și vă rugăm pe toți să respectați intimitatea familiei în aceste momente foarte dificile”, a transmis reprezentantul.
Kelly Clarkson, în vârstă de 43 de ani, a scris pe Instagram pe data de 6 august că își va amâna rezidența din Las Vegas pentru a fi „pe deplin prezentă” pentru copiii fostului cuplu, River, în vârstă de 11 ani, și Remington, în vârstă de 9 ani, din cauza bolii lui Blackstock.
„Deși în mod normal îmi păstrez viața personală privată, în ultimul an, tatăl copiilor mei a fost bolnav și, în acest moment, trebuie să fiu pe deplin prezentă pentru ei”, a scris ea.
„Îmi cer sincer scuze tuturor celor care au cumpărat bilete la spectacole și apreciez foarte mult bunătatea și înțelegerea voastră”, a mai spus atunci artista.
Kelly Clarkson și Brandon Blackstock au fost căsătoriți timp de 7 ani, din 2013 până în 2020. Artista a ratat mai multe episoade din talk-show-ul ei, The Kelly Clarkson Show, la începutul acestui an, în mare parte din cauza bolii lui Blackstock, au declarat mai multe surse pentru publicația americană.
Brandon Blackstock a mai avut doi copii dintr-o căsătorie anterioară, Savannah și Seth, și a devenit bunic în 2022, când fiica sa cea mare, Savannah, a adus pe lume un băiat, Luke.
