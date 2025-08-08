Brandon Blackstock, manager de talente cunoscut ca fostul soț al lui Kelly Clarkson, a murit la vârsta de 48 de ani. În ultimii trei ani, bărbatul s-a luptat cu cancerul.

Brandon Blackstock a murit

Brandon Blackstock s-a confruntat cu problemele de sănătate timp de trei ani înainte de a muri joi, 7 august. Anunțând moartea sa, un reprezentant al managerului de talente și al familiei sale a dezvăluit că Blackstock, care avea 48 de ani, „a luptat cu curaj cu cancerul timp de mai bine de trei ani”.

El nu și-a împărtășit public diagnosticul înainte de deces, însă fosta lui soție, Kelly Clarkson, a dezvăluit că acesta era „bolnav” într-o declarație publicată miercuri, 6 august.

„Cu mare tristețe vă împărtășim vestea că Brandon Blackstock a decedat”, a declarat un reprezentant al familiei pentru People într-un comunicat.

„Brandon a luptat cu curaj cu cancerul timp de mai bine de trei ani. A decedat în pace și a fost înconjurat de familie. Vă mulțumim pentru gândurile și rugăciunile voastre și vă rugăm pe toți să respectați intimitatea familiei în aceste momente foarte dificile”, a transmis reprezentantul.

Kelly Clarkson și-a anulat concertele

Kelly Clarkson, în vârstă de 43 de ani, a scris pe Instagram pe data de 6 august că își va amâna rezidența din Las Vegas pentru a fi „pe deplin prezentă” pentru copiii fostului cuplu, River, în vârstă de 11 ani, și Remington, în vârstă de 9 ani, din cauza bolii lui Blackstock.

„Deși în mod normal îmi păstrez viața personală privată, în ultimul an, tatăl copiilor mei a fost bolnav și, în acest moment, trebuie să fiu pe deplin prezentă pentru ei”, a scris ea.

„Îmi cer sincer scuze tuturor celor care au cumpărat bilete la spectacole și apreciez foarte mult bunătatea și înțelegerea voastră”, a mai spus atunci artista.

Kelly Clarkson și Brandon Blackstock au fost căsătoriți timp de 7 ani, din 2013 până în 2020. Artista a ratat mai multe episoade din talk-show-ul ei, The Kelly Clarkson Show, la începutul acestui an, în mare parte din cauza bolii lui Blackstock, au declarat mai multe surse pentru publicația americană.

Brandon Blackstock a mai avut doi copii dintr-o căsătorie anterioară, Savannah și Seth, și a devenit bunic în 2022, când fiica sa cea mare, Savannah, a adus pe lume un băiat, Luke.

