Detalii halucinante legate de moartea lui Marilyn Monroe, la 63 de ani de la dispariția actriței. Medicul ei legist: „Am fost o piesă în mușamalizarea decesului”

Moartea lui Marilyn Monroe, petrecută acum 63 de ani, pe 5 august 1962, continuă să fie învăluită în mister și teorii ale conspirației. Acum, bărbatul care a efectuat autopsia celebrei actrițe a rupt tăcerea, dezvăluind totul în cartea LA Coroner scrisă de Anne Soon Choi.

Dezvăluirile medicului care a efectuat autopsia lui Marilyn Monroe

Thomas Noguchi, unul dintre cei mai noi medici legiști din comitatul Los Angeles în august 1962, a fost desemnat să investigheze moartea lui Monroe. În carte, el mărturisește că nu a fost niciodată convins că sinuciderea a fost cauza reală a decesului, potrivit RadarOnline.com.

„Totul părea simplu” i-a spus Noguchi lui Choi. „Dar era nevoie de o autopsie pentru a confirma cauza morții.”

În secțiunea „Informații suplimentare” din raportul său, Noguchi a aflat că Monroe primise o rețetă pentru Nembutal cu două zile înainte și că fusese „foarte deprimată” în timpul unei discuții cu un psihiatru cu o zi înainte.

În timpul autopsiei, Noguchi, care avea 37 de ani la acea vreme, a verificat dacă Monroe fusese injectată cu vreo substanță.

Choi scrie: „[Noguchi] a verificat locurile obișnuite: în pliul cotului, pe coapsa superioară, între degetele mâinilor și picioarelor. Nu a găsit nimic. A dat la o parte părul blond platinat pentru a-i examina scalpul. Nimic. După ce a întors corpul pe partea dreaptă, a luat un bisturiu și a început incizia în formă de Y”.

Noguchi a îndepărtat și cântărit organele pentru raportul fizic. A observat că vezica biliară lipsea, ceea ce explica cicatricea de pe abdomen — Monroe suferise o intervenție chirurgicală cu un an înainte.

Inițial, Noguchi a notat că Monroe „murise din cauza unei supradoze de somnifere. O sinucidere obișnuită.” Însă, când au sosit rezultatele toxicologice, „s-a aprins un semnal de alarmă în mintea lui.”

Toxicologul-șef a oprit cercetările amănunțite în cazul autopsiei actriței

Raymond Abernathy, toxicologul-șef, a descoperit niveluri letale de pentobarbital și hidrata de cloral în organismul actriței și a decis că nu mai sunt necesare teste suplimentare pe stomac și alte organe.

„Un val de anxietate l-a cuprins pe [Noguchi]” scrie Choi. „Știa că lipsa analizelor suplimentare va deveni o problemă. Rămâneau prea multe întrebări fără răspuns, iar el, ca medic legist, urma să fie tras la răspundere.”

Noguchi a dorit să rectifice situația prin testarea conținutului stomacului și a organelor, dar toxicologul le-a eliminat imediat ce raportul oficial a fost emis.

„Fără o analiză completă, era imposibil de exclus ipoteza că Monroe ar fi murit prin injecție, nu prin ingerarea pastilelor. Dar ce putea face? Nu putea să-l confrunte pe Curphey sau pe toxicologul-șef.”

Monroe era faimoasă în țară și în lume, așadar de ce ar fi ignorat medicul legist-șef o asemenea oportunitate? Noguchi nu a putut scăpa de sentimentul de neliniște care îl urmărea încă de la început. ‘Oare fusese ucisă? Oare am fost doar o piesă într-un joc de mușamalizare?’” – a mai scris Choi în cartea sa.

John F. Kennedy, Robert „Bobby” Kennedy și moartea suspectă a lui Monroe

Moartea lui Monroe a alimentat numeroase teorii, cea mai cunoscută fiind implicarea președintelui John F. Kennedy și a fratelui său, Robert „Bobby” Kennedy.

Înregistrări obținute prin microfoane de supraveghere ascunse în casa lui Monroe au dezvăluit o ceartă violentă între actriță și RFK. Dispozitivele fuseseră instalate de fostul detectiv Fred Otash, care lucra ca „verificator de fapte” pentru revistele de scandal.

În acea înregistrare, RFK și actorul britanic Peter Lawford erau prezenți când Monroe l-a confruntat pe Bobby, cerându-i explicații despre lipsa dorinței de a se căsători cu ea. Se zvonea că ambii frați Kennedy ar fi avut relații amoroase cu actrița.

Potrivit lui Otash, Monroe „țipa. Bobby a luat o pernă și i-a acoperit gura pe pat ca să nu audă vecinii. În cele din urmă s-a liniștit, iar el a încercat să plece.”

Monroe a fost găsită dezbrăcată, întinsă pe spate în pat, ținând telefonul în mână, pe 5 august 1962. A fost declarată decedată, cauza oficială fiind supradoza de barbiturice.

O altă teorie susține că Monroe era însărcinată cu copilul lui JFK în timpul campaniei prezidențiale din 1960, iar documente declasificate ale FBI sugerează că agenți guvernamentali au complotat pentru a-i curma viața.

Foto – Profimedia / Hepta

