Celebritățile cu care s-a iubit Marilyn Monroe. Actrița nu se plictisea în pat

De-a lungul anilor, viața amoroasă a lui Marilyn Monroe a devenit la fel de învăluită în mister ca și moartea ei, care s-a produs în 1962.

Cu toate astea, zvonurile au fost multe, așa cum bunul ei prieten, fotograful Sam Shaw, a spus odată: „Dacă Marilyn s-ar fi culcat cu fiecare tip care a pretins că a fost cu ea, nu ar fi avut timp să facă niciun film”. Există însă câteva nume celebre care și-au legat viața de cel mai mare simbol de la Hollywood.

Jim Dougherty, primul bărbat cu care s-a căsătorit Marilyn Monroe

Monroe avea 16 ani și încă mai era cunoscută ca Norma Jeane Baker când s-a căsătorit cu Dougherty, un coleg de clasă de la liceul Van Nuys, în 1942. Relația lor a început să se destrame când Dougherty s-a alăturat Marinei și ea a început să activeze ca model. Au divorțat până în 1946.

„Dacă nu aș fi intrat în Marina comercială în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ea ar fi și astăzi doamna Dougherty”, a spus el pentru People, în 1976.

Actrița s-ar fi culcat cu fiul lui Charlie Chaplin, dar și cu fratele lui

Bârfele spun că Monroe a avut o aventură cu fiul lui Charlie Chaplin, în 1947. Relația s-ar fi încheiat când Charlie Jr. a surprins-o pe Marilyn în patul fratelui său, Sydney.

Chaplin a făcut referire la aventură în autobiografia sa, iar Anthony Summers menționează relația în cartea sa Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe.

Milton Berle: „Poate că nu știa exact cine era, dar știa că valorează ceva

Comediantul și Monroe s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare pentru producția Ladies of the Chorus, în 1948. Deși în acel moment se iubea cu Adele Jergens, Berle a susținut că a avut o aventură cu tânăra actriță.

Berle, primul superstar al televiziunii a jucat, de asemenea, cu Monroe într-un film cu un titlu sugestiv: Let’s Make Love, în 1960 .

„Marilyn era în urcare la Hollywood, dar nu era nimic ieftin la ea”, a scris el în autobiografia sa. „Poate că nu știa exact cine era, dar știa că valorează ceva. Avea respect pentru ea însăși. Marilyn era o doamnă”.

Natasha Lytess încerca să îi alunge pretendenții

Monroe a cunoscut-o pe Lytess, profesora ei de actorie, când a semnat un contract cu Columbia Pictures, în 1948. Cele două aveau să devină de nedespărțit pe platourile de filmare în următorii șapte ani, stârnind zvonuri despre o relație.

Dependența actriței de Lytess era atât de intensă, încât blonda refuza să filmeze scene fără ea în apropiere. Speculațiile au continuat când Monroe s-a mutat în casa lui Lytess pentru a se pregăti pentru rolul ei din filmul Don’t Bother to Knock, din 1952 .

În timp ce natura relației lor a rămas un mister, Lytess a fost ostilă pețitorilor ei, în special cu Joe DiMaggio. S-au despărțit în cele din urmă în 1956.

Ce spunea actrița despre ralația cu Marlene Dietrich

În ceea ce privește zvonurile despre alte aventuri lesbiene cu Barbara Stanwyck și Marlene Dietrich, Monroe pare să oprească problema în autobiografia ei din 1954. „Un bărbat care mă sărutase odată a spus că era foarte posibil să fiu lesbiană, pentru că se pare că nu am avut niciun răspuns”, a scris ea. „Nu l-am contrazis pentru că nu știam ce sunt… Acum, după ce m-am îndrăgostit, știu ce sunt”.

Elia Kazan era însurat când s-a culcat cu ea

Kazan, unul dintre cei mai mari regizori de la Hollywood, a recunoscut că a avut o idilă cu Monroe. Se întâmpla în timp ce acesta era căsătorit cu dramaturgul Molly Thacher.

În scrisorile private trimise lui Thacher, Kazan a mărturisit că s-a culcat cu actrița: „Nu îmi pare rău pentru asta. Nu îmi este deloc rușine că am fost atras de ea. Era o pisică maidaneză când am cunoscut-o”, a subliniat el.

Aventura cu frații Kennedy i-a adus moartea?

Aventurile lui Marilyn cu președintele John F. Kennedy și mai târziu cu fratele său, procurorul general Robert Kennedy, sunt de notorietate. Unii chiar au sugerat că relația cu cei doi bărbați a jucat un rol în moartea ei prematură.

Zvonurile despre amorul fierbinte au fost stimulate când blonda i-a cântat „La mulți ani!” lui Kennedy, cu doar câteva luni înainte ca ea să își găsească sfârșitul.

Biograful lui Monroe, James Spada, a declarat în 2012 că, deși nu crede că există vreo dovadă că familia Kennedy ar fi responsabilă pentru moartea lui Monroe, „era destul de clar că Marilyn a avut relații sexuale atât cu Bobby, cât și cu Jack”.

Joe DiMaggio era gelos pe succesul ei

Monroe, care tânjea și după o casă și copii, a fost fermecată de faimosul jucător. „M-am așteptat la un tip spectaculos din New York dar, în schimb, l-am întâlnit pe acest tip rezervat”, spunea ea. „M-a tratat ca pe ceva special”.

S-au căsătorit pe 14 ianuarie 1954, într-o ceremonie la Primăria din San Francisco. Dar problemele au început să apară pe măsură ce DiMaggio, obișnuit să fie cea mai mare vedetă, a devenit deranjat de faima soției sale. Au divorțat în octombrie, la nouă luni după nuntă.

Cu toate acestea, au rămas prieteni apropiați și timp de 20 de ani după moartea ei, DiMaggio i-a trimis trandafiri la mormânt de trei ori pe săptămână.

Arthur Miller și Monroe, despărțiți de dependența ei

Monroe a spus mai târziu că a fost dragoste la prima vedere când l-a întâlnit pe dramaturg, în 1950, pe platourile de filmare pentru producția As Young As You Feel.

Cei doi au avut o legătură până în 1955, după ce actrița a divorțat de DiMaggio și s-a mutat de la Hollywood la New York. Au început să se întâlnească în secret și s-au căsătorit în 1956.

„Suntem atât de simpatici, este prima dată când sunt îndrăgostită cu adevărat. Arthur este un bărbat serios, dar are un simț al umorului minunat. Râdem și glumim mult”, a spus ea în 1956.

La început, Monroe a înflorit departe de Hollywood. A început să gătească, să facă curățenie și să aibă grijă de copiii lui Miller, cărora le plăcea să își petreacă timpul cu ea, dar când Monroe s-a întors să lucreze la The Misfits, scris de Miller, relația lor a început să se prăbușească.

Dependența de droguri a lui Monroe a cauzat probleme pe platourile de filmare și acasă, iar cu puțin timp înainte de premiera filmului, în 1961, ea și Miller au divorțat. Aveau cinci ani de mariaj.

Frank Sinatra a vrut-o, apoi a renunțat la ea

Blonda și cântărețul s-au întâlnit pentru scurt timp după divorțul ei de Miller. După despărțirea ei de dramaturg, diva a rămas o vreme la casa cântărețului, apoi s-a mutat înapoi la Los Angeles. Povestea s-a răcit treptat, iar în 1961, Sinatra a cerut-o în căsătorie pe Juliet Prowse. Cei doi au rămas, însă, prieteni până la moarte.

Jerry Lewis, amor secret cu Monroe

Comediantul a susținut într-un interviu pentru GQ, în 2011, că a trăit un amor secret cu Monroe. În primul rând, Lew a insistat că aventura blondei cu Kennedy nu s-a întâmplat niciodată „Îți spun ceea ce știu. Niciodată. Și știu asta pentru că am făcut-o cu ea. Bine?”

Lewis a dat detalii și despre momentele lor din intimitate. „Am fost infirm timp de o lună”, a spus el. După o altă pauză, a glumit: Și am crezut că Marlene Dietrich era grozavă!”

