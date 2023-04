Elvis Presley a refuzat să se mai vadă cu Marilyn Monroe după ce au petrecut o noapte împreună

Elvis Presley a spus că relația dintre el și Marilyn Monroe nu are șanse să funcționeze, iar asta după ce a petrecut o noapte pasională cu ea.

Starul a fost legat sentimental de nenumărate femei de-a lungul anilor, dar nici una nu a fost, poate, la fel de faimoasă ca emblematica Marilyn Monroe. În iunie 1960, Elvis s-a întâlnit pentru prima dată cu faimoasa blondă în culisele Studiourilor Paramount, dar conversația lor a durat doar câteva minute.

Elvis Presley a avut o aventură cu Marilyn Monroe

Cu toate acestea, agentul Byron Raphael a jucat un rol esențial în reunirea lor. Când s-au revăzut, cei doi aveau un singur lucru în minte. Byron a spus pentru Playboy și New York Post în 2006 că, deși Marilyn a refuzat câteva oportunități de a lucra cu Elvis la anumite reclame, el nu a lăsat-o să refuze o întâlnire cu ușile închise.

„Era foarte stânjenit”, și-a amintit Byron de Elvis. „Dar Presley nu a cedat și a organizat în secret o întâlnire”. Două săptămâni mai târziu, Byron a primit un telefon de la Elvis. Acesta i-a spus pur și simplu: „Vreau să o aduci pe Marilyn!”.

„Era o noapte ploioasă. Am adus-o la hotelul Beverly Wilshire și am urcat în camera lui”, și-a amintit el.„Când a văzut-o, s-au îmbrățișat și, fără un cuvânt, au început să se sărute”.

„Ești destul de bun pentru un chitarist”

Byron a recunoscut că a intrat instantaneu într-o stare de „șoc” și nu știa ce să facă. Marilyn i-a spus senzual lui Elvis: „Ești destul de bun pentru un chitarist”, în timp ce Byron îi privea uimit.

„Au intrat în dormitor și nu știam dacă trebuia să plec sau să stau și să-i aștept, așa că am ațipit. Următorul lucru pe care îl știu e că am fost trezit de deschiderea ușii și m-am aruncat în spatele barului. Și au ieșit amândoi goi. N-am spus un cuvânt, am rămas tăcut”, povestea el.

Ce a spus Elvis Presley despre Marilyn Monroe

După aceea, Elvis a chemat un taxi pentru Marilyn. Dar când Byron a vorbit mai târziu cu artistul despre întâlnirea cu starleta, el s-a opus de moarte ideii. Elvis i-a spus categoric lui Byron: „Este o fată drăguță, dar puțin prea înaltă pentru mine”.

Ei bine, ca o comparație, femeia cu care Elvis avea să se căsătorească în cele din urmă, Priscilla Presley era puțin mai măruntă, așa că se poate spune că artistul prefera femeile scunde.

Deși această poveste despre aventura celor doi actori este adevărată, cei mai apropiați prieteni ai săi neagă că s-a întâmplat vreodată.

Joe Esposito, un membru din anturajului lui Elvis, spune că cei doi s-au văzut o singură dată în iunie 1960. El mărturisește că s-au întâlnit „la Paramount Studios. „El și cu mine mergeam spre dressing și ea îndrepta spre noi în același timp și atunci a cunoscut-o. Au avut doar o conversație drăguță. A îmbrățișat-o timp de aproximativ trei minute, și asta a fost tot”.

