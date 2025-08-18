  MENIU  
Salariile ANRE, ASF și ANCOM vor scădea cu 30%. Ce sume încasează acum și ce se schimbă până la finalul lunii septembrie

Ilie Bolojan continuă să ia decizii în fiecare zi și să stabilească noi reguli, pentru o economie mai bună a țării și mai ales pentru a reducere pe cât posibil cheltuielile. Prin urmre, potrivit ultimelor informații apărute, conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor avea salariicu 30% mai mici. De asemenea, până la data de 30 septembrie trebuie să prezinte noile organigrame și grile de salarizare, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice.

Salariile ANRE, ASF și ANCOM vor scădea cu 30%

Cele mai mari salarii din sistem se regăsesc la ANRE. În prezent, președintele instituției, George Niculescu, încasează cea mai consistentă remunerație – 75.073 de lei net pe lună, conform datelor publicate de Spotmedia.ro. Prin urmare, pentru perioada următoare, șefii celor trei autorități sunt obligați să prezinte în ședința de Guvern o nouă organigramă. Documentul va trebui să includă o reducere de 10% a posturilor de specialitate și o tăiere de 30% a pozițiilor din serviciile suport, raportat la organigramele și statele de funcții valabile la 1 ianuarie 2025.

Ce venituri au acum și ce se schimbă până la finalul lunii septembrie

Potrivit Spotmedia.ro, salariile medii nete din cele trei instituții sunt impresionante: 18.635 de lei la ANRE, 13.562 de lei la ASF și 12.934 de lei la ANCOM. Cel mai bine plătit este liberalul George Niculescu, președintele ANRE, care primește lunar o indemnizație de 75.073 de lei net (aproximativ 14.800 de euro). Membrii Comitetului de Reglementare din cadrul ANRE nu sunt nici ei departe, fiind remunerați cu 57.408 lei net pe lună.

Ca număr de angajați, ANRE are 310 salariați, ASF – 551, iar ANCOM – 659. Cu toate acestea, niciunul dintre șefii celor trei instituții nu și-a actualizat declarația de avere. Ultimele documente disponibile datează din iunie 2024 și reflectă situația financiară din anul 2023.

În prezent, instituțiile sunt conduse de:

  • George Niculescu, numit președinte al ANRE în aprilie 2023, pentru un mandat de cinci ani;
  • Alexandru Petrescu, instalat la conducerea ASF în decembrie 2023, tot pentru un mandat de cinci ani;
  • Valeriu Ștefan Zgonea, numit președinte al ANCOM în mai 2023, pentru un mandat de șase ani.

Ilie Bolojan avertizează că România ar putea intra în incapacitate de plată

Recent, Ilie Bolojan a spus clar că România ar putea intra în incapacitate de plată dacă guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani. Prin urmare, incapacitatea de plată duce la o reducere a accesului la finanțare și poate împiedica statul să finanțeze proiecte importante sau să își finanțeze cheltuielile curente cum ar fi pensiile sau salariile.

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că el consideră următoarele șase luni cruciale pentru ca administrația sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate.

Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari. Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ.”, a spus Ilie Bolojan potrivit Newsweek.ro

