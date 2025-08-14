Premierul Ilie Bolojan a preluat funcția de vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu

Premierul Ilie Bolojan a preluat joi, 14 august, și funcția de vicepremier, pe care a deținut-o Dragoș Anastasiu. În urma demisiei acestuia, Ilie Bolojan este și premier și vicepremier interimar, concomitent. În decurs de doar 9 luni, Bolojan a ocupat pe rând următoarele funcții: președinte de consiliu județean, președinte al Senatului, președinte interimar al României, premier, vicepremier și președinte PNL.

Ilie Bolojan, noul vicepremier interimar

Premierul Ilie Bolojan a preluat interimatul funcției de vicepremier, pe care o deținea Dragoș Anastasiu. Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind preluarea interimatului de către Boloja, după ce Anastasiu și-a dat demisia.

Fostul vicepremier și-a anunțat demisia pe 27 iulie după scandalul în care a fost implicat și în care a fost acuzat că, în calitate de om de afaceri, a dat mită timp de 8 ani de zile unui funcționar al ANAF.

Dragoș Anastasiu a declarat că dosarul în care a fost implicat ca martor privind darea de mită către un funcționar al ANAF, era public și a spus că modul în care statul își trata firmele prin organele de control la vremea aceea „l-a obligat aș accepte șpaga” pe care a numit-o „de supraviețuire”.

Pe 8 august, președintele Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu. Fostul vicepremier a cerut ca postul să fie preluat de Ilie Bolojan.

De asemenea, și liderul PSD Sorin Grindeanu a propus ca Bolojan să conducă grupul pentru reforma companiilor de stat, în locul lui Anastasiu. Anterior, el coordona grupul interministerial de lucru format din noi vicepmerieri și reprezentanți ai mai multor ministere.

Dragoș Anastasiu, mită către un funcționar ANAF timp de 8 ani

Dragoș Anastasiu și-a dat demisia din funcția de vicepremier, după ce a fost implicat într-un dosar DNA în care a fost acuzat că a dat mită unui funcționar ANAF vreme de 8 ani de zile.

În 2018, Dragoș Anastasiu și un asociat au depus o plângere la DNA împotriva unei angajate ANAF, căreia i-au dat mită timp de opt ani.

În același an, Anastasiu a transferat operațiunile de turism ale companiei Touring Europabus către o firmă nou înființată, Travel Brands,

Atât Touring Europabus (firma veche), cât și Travel Brands (firma nouă), aparțin aceleiași entități-mamă – Touring Eurolines – unde Dragoș Anastasiu sau companii controlate de acesta dețin pachetul majoritar de acțiuni. În urma transferului de activitate, între 2018 și 2020, numărul angajaților Touring Europabus a scăzut de la 339 la doar 6.

