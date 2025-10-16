Părintele Ciprian Necula a murit la 48 de ani. Care au fost ultimele cuvinte spuse soției sale

Părintele Ciprian Necula, preot paroh la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș, a încetat din viață pe data de 14 octombrie, la vârsta de 48 de ani. Preotul a trecut la cele sfinte chiar de ziua de naștere a unuia dintre fiii săi.

Părintele Ciprian Necula a murit

Părintele Ciprian Necula s-a stins în seara zilei de 14 octombrie, în urma unui infarct. Acesta participase la slujba oficiată la Icoana făcătoare de minuni de la Muntele Athos, adusă în biserica din Micești.

După slujbă, părintele s-a întors acasă, unde i-a spus soției sale că nu își mai simte mâna dreaptă, după care a suferit infarctul.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea la cele veșnice a părintelui Ciprian Necula, preot slujitor la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Bădești. Absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Târgoviște și fost elev al Colegiului Național „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeș, părintele Ciprian a fost cunoscut și iubit pentru blândețea, devotamentul și lumina pe care o răspândea în jurul său.

Mulți îl vor păstra în amintire așa cum apărea adesea la Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, imortalizând cu discreție și bucurie evenimentele importante din viața bisericii și a comunității. Pleacă dintre noi un om al credinței și al faptelor frumoase, dar rămâne vie amintirea sa și exemplul unei vieți trăite în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, scrie Ziarul Actualitatea Argeșeană.

Potrivit jurnaluldeargeș.ro, Părintele Ciprian Necula a încetat din viață chiar de ziua unuia dintre băieții săi.

Mesajul arhiepiscopului Calinic Argeșeanul

Înaltpreasfințitul Calinic Argeșeanul, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul părintelui Ciprian Necula.

„Am aflat cu întristare despre trecerea neașteptată din această viață, a Preotului Necula Petre Ciprian de la Parohia Bădești, protoieria Mioveni și Inspector Media în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, în seara zilei de 14 octombrie 2025. Condoleanțele noastre se îndreaptă către familia Părintelui Necula Petre Ciprian, transmițându-i gândul nostru părintesc de mângâiere, compasiune și întărire în fața unei suferințe atât de grele și ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască har și putere ca să biruiască durerea copleșitoare de acum.

În aceste momente de vremelnică despărțire de preotul Necula Petre Ciprian, întru așteptarea Învierii de obște, suntem alături de cei cunoscuți și apropiați părintelui, precum și de întreaga comunitate a credincioșilor din parohia Bădești. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru întărirea și mângâierea lor. Iar pentru sufletul Părintelui Necula Petre Ciprian, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce prin Înviere a biruit moartea, să-l așeze în ceata sfinților Săi slujitori, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi. Veșnica lui pomenire din neam în neam!”, se arată în mesajul Arhiepiscopului Argeșului.

